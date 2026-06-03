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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSonbhadra News: सोनभद्र में 20 घंटे में 5 लोग पानी में समाए, दो शव मिले, 3 की तलाश में जुटीं टीमें

Sonbhadra News: सोनभद्र में 20 घंटे में 5 लोग पानी में समाए, दो शव मिले, 3 की तलाश में जुटीं टीमें

Sonbhadra News In Hindi: सोनभद्र में 20 घंटे के भीतर डूबने की 3 घटनाओं में 5 लोग पानी में समा गए. दो किशोरों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की तलाश जारी है.

By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 03 Jun 2026 09:42 PM (IST)
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सोनभद्र जिले में बीते 20 घंटे के भीतर डूबने की तीन अलग-अलग घटनाओं ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. नदी, डैम और तालाब में हुए हादसों में कुल 5 लोग पानी में समा गए. रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद दो किशोरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है. पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की टीमें लगातार खोज अभियान में जुटी हुई हैं.

सोन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे

पहला हादसा कोन थाना क्षेत्र के हर्रा गांव में हुआ. यहां 14 वर्षीय पवन कुमार और 13 वर्षीय कृष्णा निषाद सोन नदी में नहाने गए थे. नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और देर शाम तक तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली.

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रातभर खोज अभियान जारी रखा गया. बुधवार सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन तेज किया गया, जिसके दौरान एक किशोर का शव बरामद कर लिया गया. हालांकि दूसरे किशोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. परिजन और ग्रामीण नदी किनारे मौजूद हैं और लगातार खोज अभियान पर नजर बनाए हुए हैं.

रिंहद डैम में भी दो किशोरों के साथ हादसा

दूसरी घटना शक्तिनगर थाना क्षेत्र के कोटा बस्ती की है. यहां पियूष सिंह और अंकित नाम के दो किशोर रिंहद डैम में नहाने गए थे. बताया जा रहा है कि नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए.

मंगलवार शाम को सूचना मिलने के बाद पुलिस और गोताखोरों ने तलाश शुरू की. बुधवार सुबह अभियान फिर तेज किया गया. काफी मशक्कत के बाद एक किशोर का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है.

रिंहद डैम की अधिक गहराई और पानी का फैलाव राहत एवं बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बना हुआ है. गोताखोर लगातार डैम के अलग-अलग हिस्सों में खोज कर रहे हैं.

रामसरोवर तालाब में युवक लापता

तीसरी घटना राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सोनभद्र नगर स्थित रामसरोवर तालाब में हुई. यहां एक युवक तालाब में उतरा था, लेकिन अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड तथा स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया.

युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. परिवार के लोग तालाब किनारे बैठे हुए हैं और उसके सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. युवक की पत्नी, तीन बेटियां और दो बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

पूर्व विधायक ने उठाए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल

घटनास्थल पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने बताया कि तालाब में डूबने वाला युवक विमलेश कुमार था, जो मछली पकड़ने के दौरान पानी में उतरा था. इसी दौरान वह गहराई में चला गया और पानी में समा गया.

पूर्व विधायक ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उनका कहना था कि हादसे के कई घंटे बाद तक कोई प्रशिक्षित गोताखोर मौके पर नहीं पहुंच सका. उन्होंने इसे राहत और बचाव व्यवस्था की बड़ी कमी बताया.

अविनाश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि तालाब और अन्य जलाशयों के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं. लोगों को सतर्क करने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ऐसे हादसों की आशंका बनी रहती है. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने क्षेत्राधिकारी को सूचना देकर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है.

लगातार जारी है खोज अभियान

जिले के तीन अलग-अलग जलाशयों में चल रहे इन सर्च ऑपरेशनों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है. अब तक दो किशोरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दो किशोर और एक युवक अभी भी लापता हैं. पुलिस और गोताखोरों की टीमें लगातार पानी में खोजबीन कर रही हैं.

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महज 20 घंटे के भीतर हुई इन तीन घटनाओं ने एक बार फिर नदी, डैम और तालाबों में नहाने तथा बिना सुरक्षा के पानी में उतरने के खतरों को उजागर कर दिया है. हर साल गर्मी के मौसम में ऐसे हादसे सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधानी बरतने से चूक जाते हैं.

फिलहाल पूरे जिले की नजर चल रहे खोज अभियान पर टिकी हुई है. प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों की तलाश तब तक जारी रहेगी, जब तक उन्हें खोज नहीं लिया जाता. वहीं बरामद शवों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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Published at : 03 Jun 2026 09:42 PM (IST)
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