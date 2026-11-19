समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान धनशोधन के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होकर बुधवार देर रात रामपुर पहुंचे. इस दौरान उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. गुरुवार को सपा नेता आजम खान ने अपने आवास पर प्रेस को संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "हमारे यहां शब्दों की मर्यादा रहती है. बीजेपी नफरत फैला रही. हमारी पार्टी की तरफ से अच्छे माहौल के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए प्रोग्राम दिया जा रहा है. दूसरी तरफ आग निकल रही है. टीवी स्क्रीन पर आप हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे. हम तो सावन के अंधे है हमें तो सब हरा हरा नजर आ रहा है."

संवैधानिक संस्थाओं पर आजम खान का तीखा हमला

आजम खान ने ईडी को लेकर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "संवैधानिक संस्थानों को अपनी लाज खुद रखनी चाहिए. आज जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं. इनसे जनता बहुत परेशान है." उन्होंने आगे कहा, "इस घर के अलावा मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "लखनऊ में मैंने 50 साल राजनीती की. वहां पर मेरे पास घर नहीं है. इलेक्शन कमीशन की वजह से दुनिया ने भरोसा कर लिया है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए थे. लूट मार का चुनाव है. और सबसे भुक्त भोगी हम हैं.

इंडिया गठबंधन को लेकर क्या बोले सपा नेता?

सपा नेता आजम खान ने कहा कि हमें इंडिया ब्लॉक से इस बात की शिकायत है कि रामपुर में पहली बार जब लूट हुई थी और तमंचे ले लेकर दरोगाओं ने दौड़ाया था. घरों के बाहर गुंडे लगा दिए गए थे. गलियों पर पुलिस और पीएससी लगा दी गई थी और वोट डालने नहीं दिया गया था.

उन्होंने आगे कहा, "अगर इंडिया ब्लॉक ने उसे संजीदगी से ले लिया होता. तो ना कुंदरकी, ना संभल, ना हरियाणा और ना ही बंगाल. ये नतीजे नहीं आते. उन लोगों ने उसे उतना सीरियसली नहीं लिया और उसकी शायद वजह ये थी."

अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के फैसले से आजम खान खुश हैं? सपा ने साफ किया अपना रुख

