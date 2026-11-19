समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर से इलेक्शन लड़ने के सवाल अहम संकेत दिए हैं. आजम खान ने कहा कि परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने मेरे बेटे अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा की दोषसिद्धि पर स्टे लगा दिया. सपा नेता ने कहा कि मुझ पर भी एक दो मामले हैं, दुआ करिए कि वह खत्म हो जाएं. और अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा? इस शहर में कई लोग चुनाव लड़ने वाले हैं.

इससे पहले आजम ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कहा, 'मैंने कल भी यही सलाह दी थी कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए. ED की छवि काफी खराब हुई है. आयकर विभाग और CBI की छवि को भी नुकसान पहुंचा है. इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बचानी चाहिए. इनके कामों की वजह से काफी बदनामी हुई है. चुनाव आयोग के कारण, पूरी दुनिया को यह लगने लगा है कि यहां चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं और उनमें धांधली हो रही है. इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही उठाना पड़ रहा है.'

EC ने बहुत बदनामी कराई- आजम

सपा नेता आजम खान ने कहा कि चुनाव आयोग ने वैश्विक स्तर पर (देश की) बहुत बदनामी कराई है. ED, आयकर विभाग, विकास प्राधिकरण और CBI जैसी अन्य एजेंसियों ने जनता को बहुत परेशानी और कठिनाई में डाला है. मेरी ही बात ले लीजिए: इस घर के अलावा मेरे पास कोई और संपत्ति या मकान नहीं है. और ज़रा देखिए कि आयकर विभाग ने इसका कितना बड़ा और बेतुका मूल्यांकन (असेसमेंट) निकाल दिया है.

उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय मुख्य रूप से 2004, 2005 और 2006 के बीच बनकर तैयार हो गया था; 90% ढांचा तो तभी बन चुका था. आयकर विभाग ने इस पर CPWD (दिल्ली) के मौजूदा रेट लागू कर दिए हैं-यानी 2,400 रुपये प्रति वर्ग फुट. जबकि, जिस समय यह विश्वविद्यालय बन रहा था. तब रेट केवल 120-125 रुपये प्रति वर्ग फुट था. उस समय बहुत सारा श्रम (मेहनत) लोगों ने स्वेच्छा से दिया था. सैकड़ों लोग रोज़ाना आकर अपना श्रमदान करते थे. उस समय न तो ED थी, न आयकर विभाग और न ही कोई विकास प्राधिकरण. रामपुर में विकास प्राधिकरण तो जौहर विश्वविद्यालय बनने के 10 साल बाद बना, फिर भी ये लोग बुलडोज़र लेकर विश्वविद्यालय को तोड़ने आ गए. इस तरह के गंभीर अन्याय और ज़्यादतियां की गई हैं. अगर सर सैयद या मदन मोहन मालवीय के दौर में ED, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं होतीं, तो वे भी मेरी तरह जेल में होते. और BHU या AMU जैसे संस्थान कभी बन ही नहीं पाते."