उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इंडिया ब्लॉक से अपनी नाराजगी जाहिर की है. जेल से आने करीब 24 घंटे बाद प्रेस वार्ता कर रहे आजम खान ने राज्य में साल 2024-25 के दरम्यान हुए उपचुनावों का जिक्र किया.

सपा नेता आजम खान ने कहा कि 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन से मेरी शिकायत यह है कि जब रामपुर में पहली बार चुनावी धांधली हुई-जहाँ पुलिस अधिकारियों ने हथियार लहराकर लोगों को खदेड़ दिया, घरों के बाहर गुंडे तैनात कर दिए गए, और पुलिस व PAC ने सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया ताकि नागरिक वोट न डाल सकें.

खान ने कहा कि अगर 'इंडिया' गठबंधन ने सामूहिक रूप से उस मामले को गंभीरता से लिया होता, तो कुंदरकी, संभल, हरियाणा या बंगाल में जो नतीजे देखने को मिले, शायद वे न आते. उन्होंने इसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद कई कानूनी मुकदमों का निशाना रहा हूं.

'हमारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा...'

इससे पहले आजम खान ने कहा कि देखिए हमारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है. अगर मुझे पहले से पता होता कि पढ़ाई करने के बाद मैं एक विश्वविद्यालय स्थापित करूंगा और आजादी से बड़ी कोई नेमत या दौलत नहीं है, तो मैं आपको सच बताता हूं कि जेल में रहने की बजाय रिक्शा चलाना पसंद करता. अपने बच्चों को जेल में जिंदगी गुजारते देखने से बेहतर होता कि उनसे बीड़ी बनवाकर गुजारा कर लेता. सोचिए, एक पिता को अपने एमटेक पढ़े-लिखे बेटे के साथ पांच साल तक तन्हाई में कैद रहना पड़े. इसके बावजूद कुछ लोग सीना चौड़ा करके गर्व महसूस करते हैं कि शिक्षा का मंदिर बनाने वाले एक मुसलमान को प्रताड़ित करके वे ज्यादा वोट हासिल कर लेंगे."

उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हालात बहुत तेजी से बदल गए हैं. आने वाले चुनाव अब धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाएंगे. लोगों को यह समझ में आने लगा है कि धर्म का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले और उन धर्मों को मानने वाले लोग ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं