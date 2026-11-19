समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के बीच राम मंदिर जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है. सपा नेता ने अखिलेश के राम मंदिर जाने के फैसले पर कहा कि राम मंदिर जाने में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि बाबरी एक्शन कमेटी का मैं कन्विनर रहा हूं. हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, सर्वमान्य होगा. गौरतलब है कि अखिलेश यादव, 12 दिसंबर को अयोध्या जा सकते हैं जहां वह राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे.

इससे पहले आजम खान ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वह बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं. सिर्फ दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता, ठीक उसी तरह जैसे दाढ़ी रखने से कोई साधु नहीं बन जाता. उनकी उन शुभकामनाओं के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं.

उन्होंने कहा कि मेरा घर वहां से महज कुछ कदम की दूरी पर था और फोन भी उपलब्ध था. वह मेरी पत्नी को फोन करके मेरा हालचाल पूछ सकते थे या खुद भी मिलने आ सकते थे. वह दुआ नहीं थी, बल्कि मेरे दुश्मनों के लिए दवा थी. हमारे इलाके में हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती. यहां लोग पुलाव और मटन बिरयानी पसंद करते हैं.

'सबको पता है कि हमारे साथ...'

इससे पहले आजम खान ने आरोप लगाया कि ED ने हमारे साथ बदसलूकी की. उनके साथ आए मुरादाबाद के पुलिसकर्मियों ने हमें चोटें भी पहुंचाईं. शायद यह पहली बार है जब मुझ पर मुर्गियों की चोरी करवाने का आरोप लगा है - और सिर्फ मुर्गियां ही नहीं, बल्कि बकरियां, भैंसें और यहां तक ​​कि फर्नीचर की चोरी का भी आरोप है. इनमें से एक मामले में तो 21 साल की जेल और 36 लाख रुपये जुर्माने की सजा है, और यह सिर्फ एक मामले की बात है.

सपा नेता ने कहा कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सबको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. पूरा देश जानता है, और आप भी जानते हैं. हो सकता है कि अभी आपमें सच दिखाने या बोलने की हिम्मत न हो, लेकिन वह हिम्मत आएगी, क्योंकि आपकी अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बहुत बड़े खतरे में है.