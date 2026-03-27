सोनभद्र में अंधविश्वास की खौफनाक तस्वीर, महिला को डायन बताकर लाठी-डंडों से मारा, किया लहूलुहान

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अंधविश्वास की खौफनाक तस्वीर आई हैं, जहां भूत-प्रेत और डायन के शक में एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने रात के अंधेरे में घर के अंदर सो रही मां-बेटी पर लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया. जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई.

मामला सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के बनमहरी गांव का है, जहां 45 वर्षीय फूलकुंवर अपनी बेटी ममता के साथ घर में सो रही थी. बताया जा रहा है कि रात करीब 9 बजे पति का बड़ा भाई राम किशुन गौड़ मौके पर पहुंचा और दरवाजा खोलने को कहा. जैसे ही बेटी ममता ने दरवाजा खोला, आरोपी ने फूलकुंवर को डायन बताते हुए उस पर लाठी से ताबड़तोड़ वार कर दिया.

महिला को डायन बताकर किया हमला

हमला इतना तेज था कि फूलकुंवर गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी. मां को बचाने के लिए जब बेटी ममता बीच-बचाव करने पहुंची तो आरोपी ने उसे भी धक्का दे दिया, जिससे वह भी घायल हो गई. घटना के वक्त पीड़िता का पति घर पर मौजूद नहीं था, वह किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी ने महिला पर भूत-प्रेत करने और डायन होने का आरोप लगाते हुए इस हमले को अंजाम दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उन्होंने महिला को छुड़ाया और पास के अस्पताल में भर्ती किया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने पीड़िता फूलकुंवर की लिखित तहरीर पर म्योरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर मामले की जांच शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही हैं. जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पूजा पाल के धुरंधर वाले बयान पर तकरार बढ़ी, पंकज चौधरी ने अखिलेश को याद दिलाया 'रक्त रंजित इतिहास'



