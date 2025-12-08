हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदलता यूपी: डिग्री के साथ अब हुनर भी, राज्य में युवाओं के लिए खुले रोजगार के नए द्वार

बदलता यूपी: डिग्री के साथ अब हुनर भी, राज्य में युवाओं के लिए खुले रोजगार के नए द्वार

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए 'स्किल और रोजगार' को प्राथमिकता दी है. मिशन रोजगार में 13 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली. ITI संस्थानों का छात्रों को नई तकनीकी ट्रेनिंग दी जा रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने अब 'स्किल' (हुनर) और 'रोजगार' (नौकरी) को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है. राज्य सरकार का मानना है कि केवल डिग्री काफी नहीं है, बल्कि आज के दौर में हाथ में हुनर होना सबसे जरूरी है. आइए जानते हैं कि सरकार युवाओं के लिए क्या खास कर रही है.

'मिशन रोजगार': 13 लाख से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट नौकरियां

योगी सरकार का सबसे बड़ा अभियान 'मिशन रोजगार' पूरी रफ्तार में है. आंकड़ों के मुताबिक, इस मिशन के जरिए अब तक 13 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है. इसमें सरकारी भर्तियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में मिले मौके भी शामिल हैं. सरकार नियमित रूप से हर जिले में 'रोजगार मेलों' का आयोजन कर रही है, जहां कंपनियां सीधे युवाओं को जॉब ऑफर दे रही हैं.

आईटीआई (ITI) का कायाकल्प: टाटा के साथ ऐतिहासिक समझौता

तकनीकी शिक्षा को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए यूपी सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक बड़ा समझौता किया है.

  • क्या होगा बदलाव? राज्य के 150 सरकारी आईटीआई (ITI) संस्थानों को अपग्रेड करके उन्हें 'मॉडर्न टेक्नोलॉजी हब' बनाया जा रहा है.
  • फायदा: यहां युवाओं को पुराने कोर्स नहीं, बल्कि रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैकेनिक और 3D प्रिंटिंग जैसी नई तकनीकों की ट्रेनिंग मिलेगी, जिनकी मांग आज दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में है.

'प्रोजेक्ट प्रवीण': स्कूल से ही हुनरमंद बनेंगे छात्र

सरकार ने 'प्रोजेक्ट प्रवीण' की शुरुआत की है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है. इसका मकसद है कि जब छात्र स्कूल से बाहर निकलें, तो उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट न हो, बल्कि कोई ऐसा स्किल भी हो जिससे वे काम पा सकें. इसके तहत पढ़ाई के साथ-साथ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और वेलनेस जैसे कोर्सेज की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है.

'रोजगार संगम' पोर्टल: एक क्लिक पर नौकरी

नौकरी ढूंढने के लिए युवाओं को अब इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है. सरकार ने 'रोजगार संगम' (Rojgaar Sangam) पोर्टल लॉन्च किया है. यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरियों की जानकारी एक जगह मिलती है. युवा यहां अपनी योग्यता के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीधे इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन

जो युवा नौकरी के बजाय खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' वरदान साबित हो रही है. इसके तहत सरकार अपना उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन बहुत कम ब्याज दर पर उपलब्ध करा रही है, ताकि युवा 'जॉब सीकर' (नौकरी मांगने वाले) नहीं, बल्कि 'जॉब गिवर' (नौकरी देने वाले) बनें.

उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिशें साफ इशारा करती हैं कि प्रदेश अब बदल रहा है. पारंपरिक शिक्षा से हटकर अब फोकस 'स्किल डेवलपमेंट' पर है. अगर ये योजनाएं इसी रफ्तार से जमीन पर उतरती रहीं, तो आने वाले समय में यूपी देश का सबसे बड़ा 'टैलेंट पूल' बनकर उभरेगा.

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
क्रिकेट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
Advertisement

वीडियोज

Indigo Crisis: एयरपोर्ट पर CA को आया हार्ट अटैक, CPR के बाद भी नहीं बची जान! | Breaking
Indigo Crisis: दिल्ली से भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल, यात्री परेशान | Breaking
Indigo Crisis: 6 वें दिन भी इंडिगो की उड़ानें रद्द, सारे दावे हवा-हवाई साबित | Breaking
Goa Nightclub Fire: क्लब मालिक Sourabh-Gaurav Luthra की तलाश में दिल्ली आई गोवा पुलिस | Breaking
Goa Nightclub Fire: गिरफ्तार चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 6 दिन की रिमांड पर भेजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
क्रिकेट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
जनरल नॉलेज
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
फूड
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget