बदलता यूपी: डिग्री के साथ अब हुनर भी, राज्य में युवाओं के लिए खुले रोजगार के नए द्वार

UP News: उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने अब 'स्किल' (हुनर) और 'रोजगार' (नौकरी) को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है. राज्य सरकार का मानना है कि केवल डिग्री काफी नहीं है, बल्कि आज के दौर में हाथ में हुनर होना सबसे जरूरी है. आइए जानते हैं कि सरकार युवाओं के लिए क्या खास कर रही है.

'मिशन रोजगार': 13 लाख से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट नौकरियां

योगी सरकार का सबसे बड़ा अभियान 'मिशन रोजगार' पूरी रफ्तार में है. आंकड़ों के मुताबिक, इस मिशन के जरिए अब तक 13 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है. इसमें सरकारी भर्तियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में मिले मौके भी शामिल हैं. सरकार नियमित रूप से हर जिले में 'रोजगार मेलों' का आयोजन कर रही है, जहां कंपनियां सीधे युवाओं को जॉब ऑफर दे रही हैं.

आईटीआई (ITI) का कायाकल्प: टाटा के साथ ऐतिहासिक समझौता

तकनीकी शिक्षा को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए यूपी सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक बड़ा समझौता किया है.

क्या होगा बदलाव? राज्य के 150 सरकारी आईटीआई (ITI) संस्थानों को अपग्रेड करके उन्हें 'मॉडर्न टेक्नोलॉजी हब' बनाया जा रहा है.

फायदा: यहां युवाओं को पुराने कोर्स नहीं, बल्कि रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैकेनिक और 3D प्रिंटिंग जैसी नई तकनीकों की ट्रेनिंग मिलेगी, जिनकी मांग आज दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में है.

'प्रोजेक्ट प्रवीण': स्कूल से ही हुनरमंद बनेंगे छात्र

सरकार ने 'प्रोजेक्ट प्रवीण' की शुरुआत की है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है. इसका मकसद है कि जब छात्र स्कूल से बाहर निकलें, तो उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट न हो, बल्कि कोई ऐसा स्किल भी हो जिससे वे काम पा सकें. इसके तहत पढ़ाई के साथ-साथ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और वेलनेस जैसे कोर्सेज की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है.

'रोजगार संगम' पोर्टल: एक क्लिक पर नौकरी

नौकरी ढूंढने के लिए युवाओं को अब इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है. सरकार ने 'रोजगार संगम' (Rojgaar Sangam) पोर्टल लॉन्च किया है. यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरियों की जानकारी एक जगह मिलती है. युवा यहां अपनी योग्यता के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीधे इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन

जो युवा नौकरी के बजाय खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' वरदान साबित हो रही है. इसके तहत सरकार अपना उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन बहुत कम ब्याज दर पर उपलब्ध करा रही है, ताकि युवा 'जॉब सीकर' (नौकरी मांगने वाले) नहीं, बल्कि 'जॉब गिवर' (नौकरी देने वाले) बनें.

उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिशें साफ इशारा करती हैं कि प्रदेश अब बदल रहा है. पारंपरिक शिक्षा से हटकर अब फोकस 'स्किल डेवलपमेंट' पर है. अगर ये योजनाएं इसी रफ्तार से जमीन पर उतरती रहीं, तो आने वाले समय में यूपी देश का सबसे बड़ा 'टैलेंट पूल' बनकर उभरेगा.