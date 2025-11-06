Video: बाइक की चपेट में आई सड़क पार कर रही बच्ची, दूर जाकर गिरी, मौके पर मौत, सामने आया वीडियो

Kasganj News: सड़क पर एक पल की लापरवाही कभी-कभी इतनी बड़ी कीमत ले लेती है कि देखने वालों का दिल कांप उठे. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सामने आया है, जहां दो मासूम बच्चे सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान हुई एक चूक ने एक नन्हीं जान की जिंदगी छीन ली. यह पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं.

बार-बार रास्ता पार कर रही थी बच्ची!

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटे-छोटे बच्चे बार-बार सड़क पार करते हैं. पहले एक बच्ची सड़क के पार चली जाती है, जबकि उसके साथ आया छोटा बच्चा आधे रास्ते से ही डरकर वापस लौट जाता है. कुछ सेकंड बाद वह बच्ची दोबारा दौड़कर उसी बच्चे के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर फिर से सड़क पार करने लगती है, लेकिन जैसे ही दोनों सड़क के बीच पहुंचते हैं. सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बुलेट सवार ने एक मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी.

उत्तर प्रदेश के कासगंज में सड़क पार कर रही छह साल की बच्ची को तेज रफ्तार बुलेट ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से इलाके में मातम छा गया. pic.twitter.com/aU7wpJkdnQ — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) November 6, 2025

टक्कर इतनी भयानक थी कि सड़क पार कर रही छह साल की मासूम बच्ची मौके पर ही गिर पड़ी और उसकी वहीं मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा नगर के मोहल्ला पूर्व पटियाली रोड की बताई जा रही है. हादसा देखकर आसपास मौजूद लोग चीख पड़े और तुरंत बच्चों की मदद के लिए दौड़ पड़े. घायल बच्चे और बाइक सवार युवक को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया.

मासूम की मौत से इलाके में छाया मातम

तेज रफ्तार बुलेट सवार ने सड़क पार कर रही मासूम को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बाइक का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया और खुद सवार भी घायल हो गया. मासूम की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि आगे किसी और परिवार को ऐसा हादसा न झेलना पड़े.