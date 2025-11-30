हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?

पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?

Seema Haider News: SIR अभियान को लेकर सीमा हैदर पर असर की चर्चा तेज है लेकिन SIR सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करता है. नागरिकता और कानूनी प्रक्रिया पहले से कोर्ट व राष्ट्रपति की याचिका पर निर्भर है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 30 Nov 2025 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान ने हर तरफ बहस छेड़ दी है. वोटर लिस्ट की बड़े पैमाने पर जांच-परख इसकी वजह है. SIR का मकसद है, पुरानी एंट्री हटाना, संदिग्ध नामों की जांच, और डेटा का मिलान करना. लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस अभियान का असर क्या सीमा हैदर जैसे मामलों पर भी पड़ेगा? क्या वह नोएडा छोड़ने को मजबूर होंगी?

सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान के कराची की रहने वाली महिला हैं. 2014 में उनकी शादी गुलाम हैदर से हुई. साल 2023 में PUBG गेम खेलते हुए उनकी पहचान और फिर दोस्ती नोएडा के सचिन मीणा से हुई. कहा जाता है कि नेपाल में दोनों मिले, मंदिर में शादी की और उसके बाद सीमा अपने चार बच्चों के साथ नेपाल बॉर्डर से भारत आ गईं.

नोएडा में रहने के दौरान दोनों को हिरासत में लिया गया. सीमा पर भारत में अवैध प्रवेश और फर्जी पहचान का केस दर्ज हुआ, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई. इसी दौरान सीमा का मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया. 

क्या SIR अभियान सीमा पर असर डाल सकता है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि वोटर लिस्ट की इस बड़ी जांच का सीमा हैदर के केस से क्या संबंध है? इसका सीधा जवाब है, सीमा हैदर पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ता.

SIR सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने का काम करता है. यह अभियान किसी को घर खाली कराने, शहर छोड़ने या कहीं और भेजने से बिल्कुल नहीं जुड़ा है. न ही यह अभियान पुलिस जांच या केंद्रीय एजेंसियों की नागरिकता जांच जैसा होता है. इसके तहत सिर्फ यह देखा जाता है कि वोटर लिस्ट में गलत या डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं हैं.

सीमा हैदर खुद अवैध प्रवेश के केस में पहले से कोर्ट में पेश हो रही हैं और जमानत पर हैं. इसलिए SIR उनके ठिकाने, लोकेशन या रहने की जगह पर कोई प्रभाव नहीं डालता.

सीमा का मामला जीवनदान का है- वकील एपी सिंह

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, सीमा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि सीमा का मामला वोटर लिस्ट से बिलकुल अलग है. उनका कहना है कि  सीमा का मामला जीवनदान का है, वोटर लिस्ट का नहीं. यह मसला मानवीय आधार से जुड़ा है और राष्ट्रपति के पास लंबित दया याचिका के तहत आता है. पाकिस्तान दस्तावेजों के सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन इससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

उनका कहना है कि सीमा न तो जासूस हैं न ही आतंकी, बल्कि प्रेम के कारण भारत आई हैं. एपी सिंह ने यहां तक कहा कि अगर सीमा को आतंकी साबित कर दिया जाए तो डबल फांसी दे दीजिए.

ऐसी स्थिति में हो सकती है कार्रवाई

अगर सीमा हैदर ने कभी वोटर आईडी या किसी भारतीय पहचान दस्तावेज के लिए आवेदन किया हो. उस स्थिति में SIR टीम सवाल उठा सकती है. लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. सीमा हैदर ने जुलाई 2023 में भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी. यह याचिका आज भी लंबित है.

इसीलिए वकील एपी सिंह का दावा है कि अंतिम फैसला राष्ट्रपति भवन से आएगा, न कि किसी वोटर लिस्ट वाले अभियान से. SIR और सीमा का केस दोनों प्रक्रियाएँ पूरी तरह अलग हैं और एक-दूसरे से नहीं टकरातीं.

और पढ़ें
Published at : 30 Nov 2025 10:33 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Seema Haider SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
National Herald Case: EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

Cyclon Storm Ditwah News Update : भारत पहुंचने वाला है तूफान दितवा, NDRF की 14 टीमें हाई अलर्ट पर
कल से शुरू होगा Parliament का Winter Session जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा
लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
National Herald Case: EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की चुनौती ने ले ली जान, 10 हजार कैलोरी खाने के बाद अचानक रुकी दिल की धड़कन- मौत से पहले का वीडियो वायरल
वजन घटाने की चुनौती ने ले ली जान, 10 हजार कैलोरी खाने के बाद अचानक रुकी दिल की धड़कन- मौत से पहले का वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पहली बार रूम हीटर खरीद रहे हैं? ये पांच बातें पहले ही चेक कर लें, पैसा भी बचेगा और परेशानी भी
पहली बार रूम हीटर खरीद रहे हैं? ये पांच बातें पहले ही चेक कर लें, पैसा भी बचेगा और परेशानी भी
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget