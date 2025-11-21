यूपी के सिद्धार्थनगर की एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मृतका का शव रुधौली क्षेत्र के सेखुई भानपुर रोड पर एक सुनसान जगह पर झाड़ी में अर्धनग्न अवस्था में रक्त रंजित शव मिला है. देखने से चाकू या किसी धारदार हथियार से हमला की बात सामने आ रही है. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई हैं.

मृतका की पहचान बांसी की रहने वाली प्रीति पत्नी बाबूलाल के रूप में हुई है, बताया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं. शव की पहचान उसके पास से मिले दस्तावेजों और कपड़ों के आधार पर की गई. मृतका यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी. मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है. उससे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में मृतका की सास ज्ञानमती की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. मृतका लोगों के घरों में झाड़ू-पोछा लगाने का काम करती थी. पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स (सीडीआर) और इंटरनेट मीडिया एक्टिविटी की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अंतिम बार किसके संपर्क में थीं.

पुलिस को घटना स्थल पर महिला का आधार कार्ड मिला और कुछ दूरी पर एक आम के पेड़ के नीचे एक पानी, अंग्रेजी शराब का बोतल व दो गिलास भी मिल हैं. मृतका का पति बांसी तहसील में ही रिंकू जायसवाल के यहां चाय की दुकान पर काम करता है. पति का कहना है कि एक दिन पहले बुधवार को प्रीति बहन के घर जाने की बात कहकर दो साल के बेटे दिलखुश को लेकर निकली थी.

सड़क पर रोता मिला दो साल बेटा

पति ने बताया कि चाय की दुकान से काम करके जब वो घर लौटा तो प्रीति घर पर नहीं थी. उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था. बहन के घर समेत और रिश्तेदारों के यहां भी जानकारी हासिल किया लेकिन, कोई जानकारी नहीं मिली. बेटा भी घटना स्थल से डेढ़ सौ मीटर दूर भानपुरी रोड पर रोते हुए मिला.

पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात में राजेश भट्ट नाम के शख्स ने बच्चे को सड़क पर रोता देखा जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले आए. उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद वो बच्चे को थाने ले गए. पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस का मानना है कि बेटा ही कुछ बता सकता है. जिसे प्रीति अपने साथ ले गई थी.