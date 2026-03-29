'सिर्फ रोजा इफ्तार की दावत में नौटंकी...', अखिलेश यादव की दादरी रैली पर AIMIM ने सपा को घेरा

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. सभी प्रमुख दल अपने-अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हैं और एक-दूसरे पर बयानबाजी भी जारी है. इसी माहौल में AIMIM सपा से खासा नाराज नजर आ रही है और उसने सीधा हमला बोला है. AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि आज अखिलेश यादव गुर्जर समाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य समाज बताते हुए अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं.

अखिलेश यादव के चुनावी अभियान पर सवाल

उन्होंने "आज अखिलेश यादव जी गुर्जर समाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य समाज बताते हुए अपनी चुनावी अभियान की शुरूआत कर रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि यूपी का मुसलमान उनके साजिश को समझ चुका है, कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने एक सियासी डकैत का रोल प्ले करते हुए, मुसलमानों के वोट पर कब्जा किया उनका इस्तेमाल किया और उनके साथ न्याय नहीं किया, उनको राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया."

सपा सरकार पर गंभीर आरोप

शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि जब-जब सपा की सरकार रही है, मुसलमानों को जेल में डाला गया और आरक्षण का वादा पूरा नहीं किया गया. उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान 50000 मुसलमान बेघर हुए और उनकी सरकार तमाशबीन बन कर देखते रही.

उन्होंने यह भी कहा कि सपा और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, जबकि वे प्राइवेट डेवेलपमेंट एजेंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हैं. आजम खान का तो उस बैनर में फोटो तक नहीं है जो इस बात को प्रमाणित करता है, एक मात्र जीवित संस्थापक सदस्य की जब वैल्यु नहीं है, उनको जेल में मरने के लिए छोड़ दिया कोई आंदोलन नहीं सड़कों पर कोई संघर्ष नहीं, फिर बाकी का क्या होगा.

बीजेपी के एजेंट जैसा व्यवहार का आरोप

AIMIM प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से जुड़े मुद्दों जैसे मॉब लिंचिंग, रोजगार और वक्फ संपत्ति पर सपा का रुख कमजोर रहता है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर भी अखिलेश यादव का रुख बीजेपी से अलग नहीं दिखता.

चौहान ने दावा किया कि सपा ने जैसे मुसलमानों को धोखा दिया, वैसे ही अब गुर्जर समाज के साथ भी दगा करेगी, मुसलमानों के साथ धोखा कर के 4 बार सरकार बनाई वैसे ही इस बार उन्हें धोखा दे कर सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि 2027 में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के गठबंधन से नई सरकार बनेगी और उसमें AIMIM किंगमेकर की भूमिका निभाएगी.

मुस्लिम वोट और ओबीसी राजनीति पर सवाल

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी ओबीसी की बात करते हैं तो कभी 27 प्रतिशत आरक्षण की, लेकिन जिस मुस्लिम समाज से उन्हें 90 प्रतिशत वोट मिलता है, उसका नाम लेने से भी परहेज करते हैं. चौहान ने कहा कि सिर्फ रोजा इफ्तार की दावतों से अब वोट नहीं मिलने वाला है और जनता सब समझ चुकी है.