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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून एयरपोर्ट का समर शेड्यूल जारी, 34 उड़ानों को मंजूरी, नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू

देहरादून एयरपोर्ट का समर शेड्यूल जारी, 34 उड़ानों को मंजूरी, नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू

Dehradun News In Hindi: नए समर शेड्यूल के अनुसार अब देहरादून एयरपोर्ट से कुल 12 शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित होंगी. इनमें दिल्ली,अहमदाबाद, मुंबई, बंगलूरू,लखनऊ, पुणे,नवी मुंबई, कोलकाता शामिल हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 29 Mar 2026 01:23 PM (IST)
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देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 29 मार्च से समर शेड्यूल लागू हो गया है, जो 24 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा. इस नए शेड्यूल के तहत कुल 34 उड़ानों को मंजूरी दी गई है, जिससे उत्तराखंड की हवाई कनेक्टिविटी में बड़ा विस्तार हुआ है. खास बात यह है कि इस बार कुछ नई उड़ानों को भी शामिल किया गया है, जबकि कुछ पुराने रूट्स में बदलाव किया गया है.

नए समर शेड्यूल के अनुसार अब देहरादून एयरपोर्ट से कुल 12 शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित होंगी. इनमें दिल्ली, अहमदाबाद, कुल्लू, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, बंगलूरू, लखनऊ, पुणे, नवी मुंबई, कोलकाता और पिथौरागढ़ शामिल हैं. हालांकि, इस बार भुवनेश्वर के लिए उड़ान को शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है. एयरलाइंस कंपनियों द्वारा अलग-अलग तारीखों से इन उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा.

देहरादून से नवी मुंबई के बीच सीधी उड़ान

इस समर शेड्यूल की सबसे बड़ी खासियत देहरादून से नवी मुंबई के बीच पहली बार शुरू हुई सीधी उड़ान है. IndiGo द्वारा संचालित यह फ्लाइट आज से शुरू हो गई है. पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए इस नए रूट को शुरू किया गया है. यह उड़ान शाम 5:35 बजे नवी मुंबई से देहरादून पहुंचेगी और 6:10 बजे वापस नवी मुंबई के लिए रवाना होगी.

इंडिगो इस रूट पर 186 सीटर विमान का संचालन करेगा, जिससे यात्रियों को लगभग 2 घंटे 25 मिनट में यह दूरी तय करने में सुविधा होगी. कंपनी ने शुरुआती किराया 10,939 रुपये रखा है, जबकि 29 अप्रैल के लिए यह किराया घटकर करीब 9,327 रुपये बताया गया है. इस नई सेवा से देहरादून की कनेक्टिविटी देश के एक और प्रमुख शहर से सीधे जुड़ गई है.

डिजी यात्रा की सुविधा शुरू

इसके साथ ही देहरादून एयरपोर्ट पर आज से ‘डिजी यात्रा’ सुविधा की भी शुरुआत हो रही है. इस आधुनिक डिजिटल पहल का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू द्वारा किया जाएगा. यह सुविधा पहले देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध थी, लेकिन अब देहरादून में भी इसे लागू कर दिया गया है.

डिजी यात्रा के जरिए यात्रियों को एयरपोर्ट पर पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस एंट्री मिलेगी. यात्री केवल अपने चेहरे की पहचान के आधार पर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर सकेंगे. इससे चेक-इन, बोर्डिंग पास और सुरक्षा जांच में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. इस सुविधा को Bureau of Civil Aviation Security की मंजूरी के बाद लागू किया गया है.

यात्रियों का डाटा होगा चेक

डिजी यात्रा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर आधार और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद फ्लाइट डिटेल्स और फोटो अपलोड करनी होगी. एयरपोर्ट पर लगे आधुनिक कैमरे यात्री के चेहरे को स्कैन कर ऐप में दर्ज डाटा से मिलान करेंगे और ऑटोमेटिक गेट खोल देंगे. खास बात यह है कि यात्रा पूरी होने के 24 घंटे बाद यह डाटा स्वतः डिलीट हो जाएगा.

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर अब वाई-फाई, किड्स जोन और रीडिंग एरिया जैसी सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं. एयरपोर्ट निदेशक भूपेश सीएच नेगी के अनुसार इन सुविधाओं से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और एयरपोर्ट की सेवाएं और अधिक आधुनिक बनेंगी.

कुल मिलाकर, समर शेड्यूल के लागू होने और नई सुविधाओं की शुरुआत से देहरादून एयरपोर्ट अब न सिर्फ कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत हुआ है, बल्कि यात्री सुविधाओं के लिहाज से भी एक आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में तेजी से उभर रहा है.

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Published at : 29 Mar 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Airport News UTTARAKHAND NEWS
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