UP Politics: पश्चिम में पूरब का संदेश लाए माता प्रसाद पांडेय, दादरी की रैली में अखिलेश यादव के सामने कर दिया बड़ा दावा
UP Politics: नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सपा की दादरी रैली में कहा कि जिस तरह से आज यहां लोगों का उत्साह दिख रहा है, उसी तरह पूरब (पूर्वांचल) में भी लोग तैयार हैं.
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सियासी रणभेरी का बिगुल फूंक दिया है. गौतमबुद्धनगर स्थित दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली में सपा नेताओं ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने का दावा किया. इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सिद्धार्थनगर स्थित इटवा से विधायक माता प्रसाद पांडेय ने कहा है कि पूर्वांचल भी तैयार है.
माता प्रसाद पांडेय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा- मैं बहुत भाषण नहीं दूंगा. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने दादरी से हुंकार भरी है. यह अधिनायकवादी सरकार जो हमारे अधिकारों को कुचल रही है, हमारी जुबान बंद कर रही है और हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है और जो सरकार बुलडोजर से चल रही है, उस सरकार को हटाना होगा.
माता प्रसाद पांडेय ने किया बड़ा दावा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से आज यहां लोगों का उत्साह दिख रहा है, उसी तरह पूरब (पूर्वांचल) में भी लोग तैयार हैं. मैं अखिलेश यादव को आश्वस्त करता हूं कि यहां दादरी में इतने लोग हैं, वही पूरब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. बड़ी संख्या में लोग आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं.
माता प्रसाद पांडेय ने जब यह बात कही उस वक्त सपा चीफ और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव मौजूद थे.
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वहीं रैली के संयोजक राज कुमार भाटी ने कहा कि यह रैली, प्रायोजित नहीं है बल्कि ये खुद अपनी मर्जी से आएं हैं. यह इस बात का सबूत है कि यूपी की जनता बदलाव के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि जनता यूपी की घोर जातिवादी, सांप्रदायिक, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है.
जनता इस सरकार से परेशान हो चुकी है. राज्य अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है. यूपी का बच्चा-बच्चा अखिलेश यादव को पसंद करता है. जब जनता तय कर लेती है कि बदलाव करना है तो कोई गुंडा, बदमाश, माफिया इसको रोक नहीं पाता.
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Source: IOCL