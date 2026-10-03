भारत-नेपाल बॉर्डर पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, टैंकर से चीन का माल बरामद

उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जिले के भारत-नेपाल सीमा के खुनुवां बॉर्डर पर कस्टमकी टीम ने नेपाल से भारत आ रहे दो टैंकर की जांच में चीन का कद्दू बीज और अखरोट बरामद किया. दोनों टैंकर में 13,840 किलोग्राम कद्दू के बीज और 10,820 किलोग्राम अखरोटभरे हुए थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार. नेपाल से आ रहे दोनों टैंकरों ने पहले बॉर्डर पर लगे हुए एसएसबी चेक पोस्ट को भी पार लिया उसके बाद पुलिस चेक पोस्ट भी पार कर लिया लेकिन न ही एसएसबी ने चेक किया ना ही पुलिस ने चेक किया. जैसे ही कस्टम के पास पहुंचा, कस्टम की टीम ने दोनों टैंकर को रोक लिया और पूछताछ करने लगी. चेकिंग करने पर खुलासा हुआ.

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भारत लौटते हुए पकड़े गए

जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर को यूपी 47 एटी 2501 और यूपी 47 एटी 1913 नंबर के दोनों टैंकर टांडा से फ्लाई ऐश लादकर नेपाल के रुपनदेही जिले के भैरहवा स्थित सम्राट सिंह ट्रेडिंग कंपनी के लिए रवाना हुए थे. 22 सितंबर को दोनों टैंकरों ने खुनुवां सीमा से नेपाल में प्रवेश किया था. निर्धारित स्थान पर फ्लाई ऐश खाली करने के बाद गुरुवार शाम करीब पांच बजे दोनों टैंकर भारत लौट रहे थे.

कस्टम टीम ने बैरियर के पास दोनों टैंकरो को रोका

मुखबिर की सूचना पर कस्टम की टीम ने खुनुवां कस्टम बैरियर के पास दोनों टैंकर को रोक लिया. केबिन समेत सामान्य जांच में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला. हालांकि चालक और सहचालक के पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर कस्टम टीम को संदेह हुआ. दोनों को हिरासत में लेकर शुक्रवार सुबह दोनों टैंकरों को दोबारा गहन से जांच की गई.

जांच के दौरान टैंकर के ऊपरी हिस्से में बोरियां छिपाने के लिए बॉडी काटकर अलग से फाटक बनाए जाने का पता चला. इन फाटकों को एमसील पदार्थ से बंद किया गया था. कस्टम की टीम ने ट्रक यूपी 47 एटी 2501 से 40-40 किलोग्राम के 346 बोरे में कुल 13,840 किलोग्राम चाइनीज कद्दू बीज बरामद हुआ. वहीं यूपी 47 एटी 1913 से 10-10 किलोग्राम के 1,082 बैग में कुल 10,820 किलोग्राम छिलके वाला अखरोट बरामद हुआ.

कस्टम अधिकारियों ने शुरू की कार्रवाई

कस्टम अधीक्षक अनिल कुमार सिंहने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए चालक उमापति तिवारी पुत्र केश कुमार तिवारी, निवासी बहपुरा, थाना कोड़वा, सुल्तानपुर और सहचालक अखिलेश पांडेय पुत्र अरविंद पांडेय, निवासी बरेठा, कोतवाली अमेठी ने बताया कि सामान तौलिहवा से लादकर बस्ती ले जाया जा रहा था. वहीं दूसरे टैंकर के चालक और सहचालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं. बरामद माल और दोनों टैंकरो को कस्टम एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई कर दिया गया है.

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