ठाकुर, जाट और ब्राह्मण, मथुरा की गोवर्धन विधानसभा सीट पर ये तीनों तय करेंगे हार जीत!

गोवर्धन सीट की विधानसभा संख्या 83 है. गोवर्धन एक धार्मिक स्थल है और यहां की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है. गोवर्धन सीट पर 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई. 2024 लोकसभा चुनाव में भी गोवर्धन विधानसभा सीट पर बीजेपी ने ही बढ़त बनाई.

गोवर्धन विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक एक बार भी विधानसभा चुनाव नहीं जीती है. गोवर्धन में कांग्रेस पार्टी आखिरी बार 1985 में विधानसभा चुनाव जीती थी. 1993 में बीजेपी पहली बार गोवर्धन विधानसभा सीटी जीती. 1996, 2002, 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में भी गोवर्धन से बीजेपी ने ही जीत हासिल की. 2007 में गोवर्धन से आरएलडी और 2012 में गोवर्धन से बसपा चुनाव जीत चुकी है.

गोवर्धन विधानसभा सीट ठाकुर, जाट और ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है.

2026 में एसआईआर के बाद गोवर्धन विधानसभा सीट पर 3,00,519 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय गोवर्धन विधानसभा सीट पर 3,44,554 मतदाता थे. एसआईआर के बाद गोवर्धन विधानसभा सीट पर 44,035 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट से बीजेपी के मेघश्याम सिंह विधायक बने हैं. समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत गोवर्धन विधानसभा सीट आरएलडी के खाते में दी. आरएलडी ने प्रीतम सिंह और बसपा ने राजकुमार रावत को चुनाव लड़ाया. कांग्रेस ने दीपक चौधरी को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,00,199

2. बसपा- 57,962

3. आरएलडी-सपा गठबंधन- 55,679

4. कांग्रेस- 3,118

2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट पर बीजेपी के मेघश्याम सिंह ने चुनाव जीता. बीजेपी ने बसपा के राजकुमार रावत को लगभग 43 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. आरएलडी पार्टी गोवर्धन विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर पहुँत गई. यानी हालात ये रहे कि गोवर्धन में भी आरएलडी पूरा जाट वोट नहीं ला पाई. 2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट पर बीजेपी को 45.21 प्रतिशत और बसपा को 26.03 प्रतिशत वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 19 फीसदी वोटों का अंतर रहा. आरएलडी गठबंधन को 55 हजार वोट मिले जो कि बसपा से 2 हजार वोट कम रहा. कांग्रेस 5 हजार तक भी नहीं पहुँच पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट पर बीजेपी को ठाकुर वोट एकतरफा मिला. ब्राह्मण वोट लगभग 60 फीसदी हासिल हुए. इसके अलावा बीजेपी को लगभग 40 फीसदी ही जाट वोट मिला. बीजेपी को सबसे सैनी, बघेल, कश्यप, बनिया और कोली वोट एकतरफा मिल गए. बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के नेता को टिकट दिया था.

2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट पर बसपा को एससी के वोट एकमुश्त मिले. बसपा को लगभग 40 फीसदी ब्राह्मण वोट भी हासिल हुए. इसीलिए बीएसपी गोवर्धन विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर पर आएगी. बसपा ने ब्राह्मण समाज के नेता को टिकट दिया था.

2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले लेकिन जाट वोटों में आरएलडी 60 फीसदी जाट वोट ला पाई, 40 फीसदी जाट वोट बीजेपी के साथ गया. जाट वोट पूरी तरह से ना ले पाने और किसी अन्य जाति का वोट साथ ना आने के कारण 2022 विधानसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट पर आरएलडी तीसरे स्थान पर पहुँच गई. जरा सोचिए....जिस सीट पर आरएलडी का विधायक बनता रहा हो वहां जयंत चौधरी की अगुवाई में आरएलडी तीसरे नंबर पर पहुँच गई.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट गया. आरएलडी और बीजेपी ने चुनावी गठबंधन कर लिया.

2024 लोकसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजपी- 82,394

2. बसपा- 52,085

3. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 28,608

2024 लोकसभा चुनाव में भी गोवर्धन विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की. गोवर्धन में लोकसभा चुनाव में भी बसपा ही दूसरे नंबर पर रही. कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पहुँच गई. बीजेपी ने बसपा को लगभग 30 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया.

2024 लोकसभा चुनाव में गोवर्धन विधानसभा सीट पर बीजेपी को ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कश्यप, बघेल, सैनी का वोट एक साथ मिला. हालांकि गोवर्धन में बीजेपी को कुछ जाट वोटों का नुकसान हुआ. बीजेपी को 70 फीसदी जाट वोट ही मिल पाए. वो भी तब जब आरएलडी से बीजेपी का गठबंधन था. यह दिखाता है कि जाट वोट बैंक पर जयंत चौधरी की पकड़ मजबूत नहीं बची है.

2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को गोवर्धन विधानसभा सीट पर एससी समाज का वोट एकतरफा हासिल हुआ. बसपा को लगभग 30 फीसदी जाट वोट भी मिले. इसीलिए 2022 की तरह ही 2024 में भी बसपा गोवर्धन विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर पर रही.

2024 लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी को गोवर्धन विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव वोट एक साथ मिले. वहीं लगभग 6-7 हजार बघेल (धनगर) वोट भी कांग्रेस को मिले.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह एक मजबूत विधानसभा सीट मानी जा रही है. लेकिन क्षेत्र के सियासी समीकरण बहुत कुछ तय करेंगे.

गोवर्धन विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. ठाकुर- 60 हजार

2. जाट- 52 हजार

3. एससी- 55 हजार

4. ब्राह्मण- 40 हजार

5. मुस्लिम- 27 हजार

6. धनगर- 20 हजार

7. वैश्य- 15 हजार

8. सैनी- 12 हजार

9. निषाद- 10 हजार

10. नाई- 6 हजार

11. यादव- 5 हजार

गोवर्धन विधानसभा सीट पर सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 1.15 लाख के आसपास है. गैर जाट ओबीसी मतदाता लगभग 55 हजार के आसपास है. जाट और एससी मतदाता दोनों ही 50-50 हजार से ज्यादा ही हैं. गोवर्धन विधानसभा सीट पर ठाकुर, जाट और पंडित मतदाता ही हार जीत तय करते हैं.