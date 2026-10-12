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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा में किस जाति के कितने वोट? ब्राह्मण से लेकर जाट, ठाकुर और मुस्लिम मतदाताओं का पूरा हिसाब

मथुरा में किस जाति के कितने वोट? ब्राह्मण से लेकर जाट, ठाकुर और मुस्लिम मतदाताओं का पूरा हिसाब

2027 विधानसभा चुनाव में भी मथुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की राह आसान है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या विपक्ष बीजेपी के ख़िलाफ़ वाले वोटों को एकजुट कर पाएगा.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 12 Oct 2026 10:52 AM (IST)
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मथुरा सीट की विधानसभा संख्या 84 है. मथुरा एक शहरी विधानसभा सीट है और देश दुनिया में मथुरा जानी जाती है. मथुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर बहुत बड़ा रहता है. बीजेपी मथुरा में एक बड़ी बढ़त बनाए हुए है. 2017, 2022 विधानसभा चुनाव में मथुरा से बीजेपी चुनाव जीती और 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मथुरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. 

मथुरा विधानसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी ही लंबे समय से विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं. मथुरा विधानसभा सीट पर सपा, बसपा और आरएलडी अब तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं. बीजेपी पहली बार 1989 में मथुरा विधानसभा सीट जीती, उसके पहले तक कांग्रेस का सिक्का मथुरा में चलता था. लेकिन 1989 के बाद 1991, 1993 और 1996 में बीजेपी लगातार मथुरा से विधानसभा चुनाव जीतती रही है. लेकिन फिर 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मथुरा सीट पर वापसी की और जीत दर्ज की. 2002 के बाद 2007 और 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप माथुर विधायक बने. लेकिन एक बार फिर साल 2017 से बीजेपी ने मथुरा विधानसभा सीट पर दमदार कमबैक किया. 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के श्रीकांत शर्मा विधायक बने.

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मथुरा विधानसभा सीट ब्राह्मण और बनिया मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं.

2026 में एसआईआर के बाद मथुरा विधानसभा सीट पर 3,80,330 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट पर 4,72,650 मतदाता थे. एसआईआर के बाद मथुरा विधानसभा सीट पर 92,320 मतदाता घटे हैं. मथुरा जैसी शहरी सीट पर इतनी बड़ी तादाद में मतदाता का कम होना, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

2022 विधानसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा लगातार दूसरी बार विधायक बने. श्रीकांत शर्मा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं. 2022 में कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने एस के शर्मा और सपा ने देवेन्द्र अग्रवाल को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,58,859
2. कांग्रेस- 49,056
3. बसपा- 31,551
4. सपा- 18,476

2022 विधानसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा चुनाव जीते. बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर को लगभग 1.08 लाख वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी ने मथुरा विधानसभा सीट पर बंपर जीत हासिल की. कांग्रेस को 2022 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा वोट भी मथुरा विधानसभा सीट पर ही मिले. बीजेपी को 60.26 प्रतिशत वोट मिले. कांग्रेस 18.61 फीसदी वोट ले पाई है. बसपा को 11.97 प्रतिशत और सपा को 7.01 फीसदी वोट मिल पाए.

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मथुरा विधानसभा में ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, लोधी, ठाकुर, सैनी, प्रजापति, वाल्मीकि, कोली और धोबी समाज का वोट एकतरफा मिला. बनिया समाज का भी लगभग 50 फीसदी वोट बीजेपी के साथ गया. इसीलिए बीजेपी 1 लाख के बडे़ अंतर से मथुरा विधानसभा सीट जीत पाई है.

2022 विधानसभा चुनाव मथुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को कायस्थ समाज का पूरा वोट मिला. बनिया समाज का भी लगभग 30 फीसदी वोट कांग्रेस पार्टी ले गई. मुस्लिम का भी लगभग 7-8 हजार वोट कांग्रेस को मिला. लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को कोई दूसरा वोट नहीं मिल पाया.

2022 विधानसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर वाली ही वोट सिर्फ मिल पाया. लेकिन साथ में 2-3 हजार ब्राह्मण वोट भी बसपा को मिले. इसीलिए बसपा तीसरे नंबर पर आ गई. वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को आरएलडी से गठबंधन का कोई लाभ नहीं मिला, मथुरा विधानसभा सीट पर जाट समाज ने सपा को वोट नहीं किया. सपा को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही मिल पाए, मुस्लिम में भी लगभघ 7-8 हजार वोटों का नुकसान सपा को कांग्रेस की वजह से हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,37,633
2. सपा-कांग्रेस- 55,849
3. बसपा- 19,443

2024 लोकसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 82 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा का वोट बहुत कम हो गया. 

2024 लोकसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी को ब्राह्मण, बनिया, जाट, पंजाबी, प्रजापति, सैनी और लोधी वोट एक साथ मिले. बीजेपी को ठाकुर वोटों में थोड़ा नुकसान हुआ. ठाकुर वोट कुछ संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ चले गए. 

2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम, यादव वोट एकतरफा मिले. इसके अलावा बसपा के मूल कैडर वाला लगभग 10 हजार वोट मिल गया. यही नहीं ठाकुर वोटों का भी कुछ हिस्सा कांग्रेस-सपा गठबंधन के साथ गया.

2024 लोकसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट पर बसपा का वोट कम हुआ, एससी समाज में बसपा के मूल कैडर वाला लगभग 10 हजार वोट सपा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के पास चला गया. हालांकि इसके पीछे की वजह बसपा के प्रत्याशी माने जा रहे हैं.

2027 विधानसभा चुनाव में भी मथुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की राह आसान है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या विपक्ष बीजेपी के खिलाफ वाले वोटों को एकजुट कर पाएगा.

मथुरा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. ब्राह्मण- 1 लाख
2. बनिया- 80 हजार
3. जाट- 35 हजार
4. ठाकुर- 16 हजार
5. एससी- 60 हजार
6. सैनी- 12 हजार
7. प्रजापति- 10 हजार
8. कायस्थ- 10 हजार
9. पंजाबी- 12 हजार
10. लोधी- 8 हजार
11. मुस्लिम- 33 हजार
12. यादव- 10 हजार

मथुरा विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और बनिया मतदाता सबसे ज्यादा हैं, लेकिन जाट, ठाकुर और सैनी मतदाता बहुत महत्वपूर्ण हैं, एससी समाज में वाल्मीकि और कोली समाज का वोट निर्णायक भूमिका में होता हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
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