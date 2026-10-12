बल्देव में BJP की लगातार 2 जीत, 48 हजार वोट लेकर BSP बनी चुनौती? 2027 का पूरा चुनावी गणित

बल्देव सीट की विधानसभा संख्या 85 है. बल्देव एससी समाज के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है. यानी दल चाहे जो हो लेकिन प्रत्याशी एससी समाज से ही होगा. बल्देव मथुरा जिले की एकमात्र सुरक्षित विधानसभा सीट है.

बल्देव से 2017 और 2022 दोनों ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की. 2024 लोकसभा चुनाव में भी बल्देव विधानसभा से बीजेपी ही जीती.

बल्देव विधानसभा सीट पर सपा 1993 में पहली बार चुनाव जीती थी. हालांकि उसके बाद से बल्देव में सपा चुनाव नहीं जीत पाई है. 1996 में एक बार बसपा भी बल्देव से विधानसभा चुनाव जीती थी. 2002, 2007, 2017 और 2022 में बल्देव से बीजेपी के विधायक लगातार चुनाव जीत रहे हैं. हालांकि 2012 में बल्देव में आरएलडी भी विधानसभा चुनाव एक बार जीत चुकी है. कांग्रेस आखिरी बार बल्देव में 1977 में विधानसभा चुनाव जीत पाई थी.

बल्देव विधानसभा सीट जाट, एससी और ठाकुर बाहुल्य विधानसभा सीट है.

2026 में एसआईआर के बाद बल्देव विधानसभा सीट पर 3,58,054 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय बल्देव विधानसभा सीट पर 3,90,493 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 32,439 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट से बीजेपी के पूरन प्रकाश विधायक बने. सपा ने गठबंधन के तहत बल्देव सीट आरएलडी के कोटे में दी. आरएलडी ने बबीता देवी को चुनाव लड़ाया. बसपा ने अशोक कुमार और कांग्रेस ने विनेश सनवाल को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,08,414

2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 83,159

3. बसपा- 48,370

4. कांग्रेस- 2,248

2022 विधानसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई. बीजेपी के पूरन प्रकाश ने सपा गठबंधन से आरएलडी प्रत्याशी बबीता देवी को लगभग 25 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 44.14 प्रतिशत और आरएलडी को 33.86 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 11 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 48 हजार वोट मिल गए, यह बसपा के लिए एक अच्छा वोट शेयर कहा जा सकता है.

2022 विधानसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट पर बीजेपी को बल्देव विधानसभा सीट पर ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया समेत गैर यादव और गैर जाटव ओबीसी वोट एक मुश्त मिल गया. इसके अलावा एससी समाज में भी भाजपा ने 20 फीसदी के करीबी वोट हासिल किए. बीजेपी को 40 फीसदी के करीबी जाट वोट भी मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन की आरएलडी उम्मीदवार को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. जाट वोट महज 60 फीसदी ही आरएलडी प्रत्याशी के साथ गए, बाकी जाट वोट बीजेपी के साथ चले गए. कुछ 4-5 हजार एससी वोट भी आरएलडी को मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर का संपूर्ण वोट हासिल हो गया. इसीलिए 48 हजार वोट लेने में बसपा सफल रही.

2022 के बाद आरएलडी और सपा का गठबंधन टूट गया. 2024 में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया.

2024 लोकसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 93,227

2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 55,381

3. बसपा- 45,186

2024 लोकसभा चुनाव में भी बल्देव विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई. बीजेपी ने बल्देव विधानसभा में सपा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 40 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को एक बार फिर 45 हजार के आसपास वोट हासिल हो गए.

2024 लोकसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट पर बीजेपी को जाट, ठाकुर, पंडित, बनिया का वोट एक साथ मिला. घनगर समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिल पाया, यह सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ चला गया. बीजेपी को गैर यादव और गैर बघेल ओबीसी समाज का वोट भी मिल गया.

2024 लोकसभा चुनाव में बल्देव विधानसभा सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन को यादव, मुस्लिम और बघेल वोट एक साथ मिले. वहीं बसपा को एससी समाज में अपना पूरा वोट मिल गया.

बल्देव विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. जाट- 1.20 लाख

2. एससी- 65 हजार

3. ठाकुर- 40 हजार

4. ब्राह्मण- 40 हजार

5. बघेल- 25 हजार

6. मुस्लिम- 20 हजार

7. यादव- 10 हजार

8. बनिया- 9 हजार

9. निषाद- 8 हजार

10. सैनी- 8 हजार

11. अन्य- 15 हजार

बल्देव सीट एससी समाज के लिए आरक्षित जरूर है लेकिन यहां पर हार जीत जाट, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता तय करते हैं. हालांकि एससी और ओबीसी का गठजोड़ भी यहां एक बड़ी सियासी समीकरण बनाता है.