उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती एक गाय पिछले कई दिनों से लगातार एक खेत के चक्कर काट रही है, इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान है. ग्रामीण इसे साक्षात ईश्वर का चमत्कार और दैवीय संकेत मान रहे हैं. आलम यह है कि इस अनोखे नजारे को देखने के लिए दूर-दूर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है. जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुी हैं, लोग गाय को ही चमत्कारी मान रहे हैं,

ये घटना श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र में स्थित बसबढ़िया गांव की है. इस गांव में बीते सात दिनों से ये घटना लोगों के बीच कौतूहल का केंद्र बनी हुई है. ये बेसहारा गाय गांव के रहने वाले सोनू मिस्त्री के खेत में बीते शुक्रवार से ही चक्कार काट रही है. आम तौर पर गाय चरती हैं, कभी बैठती है तो कभी घूमने लग जाती है लेकिन ये गाय पिछले कई दिनों से बिना रुके लगातार एक खेत के चारों ओर परिक्रमा कर रही है.

बिना रुके सात दिन से चक्कर लगा रही गाय

इस अनोखे नजारे को ग्रामीण आस्था और अटूट विश्वास से जोड़कर देख रहे हैं. गांव की महिलाएं इस गाय को साक्षात देवी का रूप मानकर इसके चरण वंदन कर रही हैं और पूजा-अर्चना की जा रही है. इस बीच गाय को लेकर आस्था का सैलाब इस कदर उमड़ा है कि अब दूर-दूर से श्रद्धालु इस 'चमत्कारी' गाय के दर्शन के लिए बसबढ़िया गांव पहुंच रहे हैं.

गांववालें चमत्कारी मानकर कर रहे पूजा

बात सिर्फ दर्शन और पूजा तक ही सीमित नहीं है. गांव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाकायदा एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है. पूरा गांव इस वक्त उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है. जहां एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसे गाय की कोई दिमागी बीमारी या अजीब बर्ताव मान रहे हैं, वहीं ग्रामीणों के लिए यह गहरी आस्था का विषय बन चुका है.

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एक ग्रामीण ने कहा कि "ये साधारण बात नहीं है, गाय माता पिछले कई दिनों से बिना थके इसी तरह गोल-गोल घूम रही हैं. ये भगवान का ही कोई संकेत है, हमारे गांव पर गौ माता की कृपा हुई है. इसीलिए हम सब पूजा-पाठ कर रहे हैं और बाहर से आने वालों के लिए भंडारा भी रखा गया है." इस गाय को लेकर रहस्य गहराया हुआ है. फिलहाल ये घटना आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को हैरान कर रही है.

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