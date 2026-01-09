Meerut मामले में योगी सरकार पर भड़के शिवपाल सिंह यादव, कहा- कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मेरठ में हुई दलित महिला की हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा की सरकार सिर्फ महिला सुरक्षा के नाम पर झूठे वादे करती है.

जसवंतनगर विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है सिर्फ और सिर्फ पुलिस आरोपियों के पैर में गोली मार्कर अपनी पीठ थपथपा रही है.

मेरठ मामले पर न सिर्फ सपा बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है. बसपा नेता और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि यूपी में मेरठ के सरधना थाना अन्तर्गत दलित माँ की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताज़ा घटना अति-दुखद, शर्मनाक एवं चिन्तनीय. महिलाओं की इज़्ज़त-आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख़्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके. सरकार ख़ासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे.

मेरठ के सरधना में क्या हुआ है?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ 8 जनवरी को सुबह करीब आठ बजे खेत पर गन्ने की छिलाई के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में गांव के रहने वाले पारस नामक युवक ने उन्हें रोक लिया और कथित रूप से अभद्रता करने लगा. उनके मुताबिक, महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे घायल हुई महिला मौके पर ही गिर पड़ी और इसके बाद आरोपी युवती को जबरन अपने साथ ले गया. गंभीर रूप से घायल हुई महिला को मोदीपुरम स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया. हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है.