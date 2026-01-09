मेरठ में मां की हत्या और बेटी को उठाने की घटना पर सियासत तेज, सपा ने की बुलडोजर एक्शन की मांग

उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेत पर जा रही दलित महिला की हत्या और बेटी को उठाकर ले जाने की घटना पर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की. सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता.

मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने दलित लड़की को उठाकर ले जाने और मां की हत्या करने की घटना पर कड़ी निंदा की और कहा कि "इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता, जरा सोचिए उन गुंडों की मानसिकता कैसी रही होगी कि एक मां अपनी बेटी के साथ खेतों में जा रही थी, और खेत जाते वक्त गुंडे बच्ची को उठा कर ले जाए और मां का कत्ल कर दे."

अतुल प्रधान ने की एनएसए की कार्रवाई की मांग

सपा विधायक ने कहा कि मैंने जब अस्पताल में उनकी जैसी हालत वो कोई सोच भी नहीं सकता है. परिवार दहाड़े मारकर रो रहा था. जिसका गया वहीं जान सकता हैं. सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी. सबसे पहले लड़की की बरामद किया जाए और दोषियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए.

सपा विधायक ने बुलडोजर का नाम लिए बिना कहा कि ये सरकार तो कुछ मामलों में माहिर है तो जिसमें वो माहिर है उस काम को करके दिखाए हैं. हमारा सीधा सरकार से कहना है कि लड़की को बरामद किया जाए और इस परिवार को न्याय मिले. इस परिवार को आर्थिक रूप से करनी चाहिए.

आरोपियों पर हो बुलडोजर की कार्रवाई

समाजवादी पार्टी के नेता योगेश वर्मा ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि "यह घटना बहुत दर्दनाक घटना है. सरकार को सोचना पड़ेगा. इस घटना को लेकर पूरा दलित समाज परेशान हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सरकार को एक्शन लेना होगा."

जिस तरह मां की दर्दनाक हत्या की और बेटी को उठाकर ले गए..ये जंगल राज है. इनको रोकना पड़ेगा. अब तक तो प्रशासन को बुलडोज़र लेकर भेज देना चाहिए. वैसे तो छोटी सी बात पर बुलडोज़र भेजते हैं और दलित समाज पर जब अत्याचार होता है तब इनका बुलडोजर नहीं निकल पाता. उन्होंने का कि मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि हम सबको एक होना पड़ेगा.