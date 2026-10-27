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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिवा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे के वायरल ऑडियो-वीडियो की होगी फॉरेंसिक जांच

शिवा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे के वायरल ऑडियो-वीडियो की होगी फॉरेंसिक जांच

लखनऊ के शिवा शर्मा मौत मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे के वायरल ऑडियो-वीडियो की जाँच शुरू हो गई है. इसके साथ ही पुलिस पड़ोसियों के बयान भी दोबारा दर्ज कर करेगी ताकि दूसरी कड़ियां जोड़ी जा सकें.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 27 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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लखनऊ के बहुचर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के वायरल ऑडियो और वीडियो की फोरेंसिक जांच शुरू हो गई है. इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए है. जिन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. जिसके बाद अब पुलिस ने वायरल ऑडियो-वीडियो की जाँच में जुटी हैं. 

इन जाँच में उस वीडियो को भी शामिल किया जाएगा जिसमें श्रद्धा और शिवा के साथ श्रद्धा की बहन रश्मि भी नजर आ रही है. पुलिस अब पड़ोसियों के बयान दोबारा दर्ज कर मामले की दूसरी कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश में जुट गई है. ताकि इस पूरे मामले की तस्वीर साफ़ हो सके.  

यह भी पढ़ें: UP के निर्वाचन अधिकारी को हुआ गलती का एहसास! अपने ही बयान पर मांगी माफी

तीनों आरोपियों से वकीलों ने की मुलाकात 

वहीं दूसरी तरफ़ इस मामले में आरोपी श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तीनों ही इस समय लखनऊ की जेल में बंद हैं. इस बीत उनके तीन अधिवक्ताओं ने उनसे मुलाक़ात की है. अधिवक्ताओं ने करीब 20 मिनट तक उनसे बातचीत कर मुकदमे से जुड़ी जानकारी ली. वे दोनों के लिए कपड़े और रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान भी लेकर पहुंचे थे.

हालांकि दो अन्य वकीलों को उनसे मुलाक़ात की अनुमति नहीं दी गई क्यंकि उनके वकालत नामे प्रमाणित नहीं हो पाए थे. जिसकी वजह से उन्हें बाहर ही रोक दिया गयै 

मिलने वालों की सूची में नहीं थे दो नाम

जेल प्रशासन ने श्रद्धा दुबे से उनसे मिलने वाले परिचितों के नाम मांगे थे. इस पर उन्होंने वकीलों सहित कई नाम दिए थे. श्रद्धा और रश्मि से मिलने के लिए सोमवार सुबह ओम वर्मा भी कपड़े और जरूरी सामान लेकर जेल पहुंचे थे. उन्होंने मुलाकात के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन श्रद्धा की ओर से दी गई मुलाकातियों की सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें बिना मिले लौटना पड़ा. 

वही इसके साथ ही जेल मैनुअल के मुताबिक, श्रद्धा और रश्मि अपने मुकदमे से संबंधित जानकारी लेने के लिए सप्ताह में एक दिन अधिवक्ताओं से मुलाकात कर सकेंगी.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 27 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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