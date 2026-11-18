समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पतंग की डोर किसी और के हाथ में है. सांसद के इस बयान पर उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने निशाना साधा है.

शौकत अली सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी के लोडर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब मस्जिद के इमाम हैं और एक इमाम कभी झूट बोलकर कौम को गुमराह नहीं करता. अगर आप सच्चे हैं तो कसम खाकर बताएं पतंग की डोर किसके हाथ में है,या फिर कौम से माफी मांगे."

सपा सांसद ने अखिलेश के सामने दिया था ये बयान

बता दें कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने अखिलेश यादव के सामने एक सभा में यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि आज बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से आकर अपनी पतंगे उड़ाने चाहते हैं, जिनकी डोरें कहीं और मिलती हैं. जिनका वकार खो गया है.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ही कुछ दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है. बहुत बेदार है वह झूठे नारों से दिलफरेब तकरीरों से बहकावे में आने वाली नहीं है.

सपा सांसद ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के इस नारे को समझा है कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के बिना हर घर में खुशहाली नहीं लाई जा सकती.

ओवैसी ने चंद्रशेखर के साथ यूपी में किया गठबंधन

दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ यूपी में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम से गठबंधन का ऐलान किया. साथ ही एक संयुक्त पीसी में असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को अपने गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया. इस गठबंधन का ऐलान होते ही यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

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