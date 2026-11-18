गाजियाबाद CJM कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं. इससे पहले कोर्ट में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और आजम खान का 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा कराया गया. शहनवाज और जुनैद आजम खान के जमानती बने. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की दो एफडी जमा की गईं. साथ ही एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया. सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने डासना जेल के लिए रिहाई का परवाना जारी किया.

आजम खान के वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी के मुताबिक, जेल में बाकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आजम खान रिहा हो सकते हैं. जेल सूत्रों के मुताबिक, ई-प्रिजन व्यवस्था के तहत ऑनलाइन परवाना जारी हुआ है. अगर सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो शाम 7 बजे आजम खान को अन्य कैदियों के साथ रिहा किया जा सकता है. रिहाई के बाद उनके रामपुर जाने की संभावना है. उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम भी डासना जेल पहुंच रहे हैं. पूर्व विधायक और सपा नेता असलम चौधरी ने भी एबीपी न्यूज़ की खबरों की पुष्टि की है.