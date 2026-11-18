Azam Khan Live Updates: आजम खान को मिली रिहाई, डासना जेल से बाहर आए सपा नेता
Azam Khan Live Updates: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आखिरकार रिहाई मिल गई है. सपा नेता जेल से बाहर आ गए हैं.
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गाजियाबाद CJM कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं. इससे पहले कोर्ट में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और आजम खान का 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा कराया गया. शहनवाज और जुनैद आजम खान के जमानती बने. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की दो एफडी जमा की गईं. साथ ही एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया. सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने डासना जेल के लिए रिहाई का परवाना जारी किया.
आजम खान के वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी के मुताबिक, जेल में बाकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आजम खान रिहा हो सकते हैं. जेल सूत्रों के मुताबिक, ई-प्रिजन व्यवस्था के तहत ऑनलाइन परवाना जारी हुआ है. अगर सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो शाम 7 बजे आजम खान को अन्य कैदियों के साथ रिहा किया जा सकता है. रिहाई के बाद उनके रामपुर जाने की संभावना है. उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम भी डासना जेल पहुंच रहे हैं. पूर्व विधायक और सपा नेता असलम चौधरी ने भी एबीपी न्यूज़ की खबरों की पुष्टि की है.
Azam Khan Live Updates: आजम खान को ले जाने पर समर्थकों में विवाद
आजम खान रामपुर किस कार में जाएंगे इसको लेकर समर्थको में विवाद हो गया है. दरअसल,कुछ समर्थक चाह रहे थे कि अब्दुला आजम की थार में जाएं लेकिन यूसुफ मलिक ने अपनी कार स्कॉर्पियो अंदर करवाई है.
Azam Khan Live Updates: आजम खान हुए रिहा
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को आखिरकार रिहाई मिल गई है. गाजियाबाद की डासना जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है.