समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान डासना जेल से रिहा होकर रामपुर के लिए रिहा हो गए हैं. इस बीच उनका फर्स्ट रिएक्शन सामने आ गया है. आजम खान ने इस दौरान ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को लेकर जमकर निशाना साधा है. आजम खान ने कहा कि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया है.

वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्या कहना है जो जुल्म संभव थे सब हुए. बहरहाल अदालत ने बहुत इंसाफ किया उसके लिए शुक्रगुजार हैं. सपा नेता ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी वाले अपनी इमेज ठीक करें. अपने आपको सुधारें. न देश को बर्बाद करें और न ही खुद को बर्बाद करें.

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर क्या कहा?

सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अब बाहर आए हैं देखेंगे." बता दें कि ओवैली और चंद्रशेखर आजाद ने बीते दिनों सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम से गठबंधन का ऐलान किया है.

गाजियाबाद जेल से रिहा हुए आजम खान

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को धनशोधन मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया.

आजम खान के अधिवक्ताओं ने बुधवार को गाजियाबाद स्थित विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले में 31 अक्टूबर को हिरासत में लिया था. उसी दिन उन्हें रामपुर जेल से एक अन्य आपराधिक मामले में रिहा किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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