सर्दियों में बाजार में ताजी हरी मटर खूब मिलती है. आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल सब्जी, पुलाव या पराठे बनाने में करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हरी मटर का हलवा खाया है? यह स्वाद में काफी अच्छा लगता है और ठंड के मौसम में घर पर आसानी से बनाया जा सकता है.

हरी मटर का हलवा बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती. मटर, दूध, घी, चीनी और कुछ सूखे मेवों की मदद से यह तैयार जाता है. इसका स्वाद हल्का मीठा और बनावट नरम होती है. अगर घर में बच्चे हैं या आपको सर्दियों में कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं. हरी मटर में फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. आइए जानते हैं हरी मटर का हलवा बनाने का आसान तरीका.

हरी मटर का हलवा बनाने के लिए सामग्री

इस हलवे को बनाने के लिए 2 कप हरी मटर, 3 से 4 चम्मच घी, आधा कप दूध, आधा कप चीनी, 2 चम्मच मावा, थोड़े बादाम और काजू और आधा चम्मच इलायची पाउडर लें. चीनी और घी की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं.

घर पर कैसे बनाएं हरी मटर का हलवा?

सबसे पहले हरी मटर को धोकर मिक्सर में दरदरा पीस लें. अब कड़ाही में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें मटर का पेस्ट डाल दें. इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. मटर का कच्चापन दूर होने और हल्की खुशबू आने तक इसे पकाएं.

इसके बाद इसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं. धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक दूध सूखने न लगे और मटर का मिश्रण गाढ़ा न हो जाए. अब इसमें चीनी डालें. चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा ढीला होने दें, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें. जब हलवा गाढ़ा होने लगे, तो इसमें मावा, इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम-काजू डाल दें. आखिर में थोड़ा घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और हलवे को कुछ मिनट और पकने दें. जब यह कड़ाही छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें.

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हलवे का स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

हरी मटर का हलवा बनाते समय मटर को अच्छी तरह भूनना जरूरी है, इससे उसका कच्चा स्वाद निकल जाता है. अगर मटर ज्यादा मीठी है, तो चीनी कम डालें. हलवे में मावा डालने से इसका स्वाद और गाढ़ापन बढ़ता है, लेकिन मावा न हो तो इसे बिना मावे के भी बनाया जा सकता है.

इसे गर्मागर्म परोसें और ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम या पिस्ता डाल दें. सर्दियों में घर पर बना यह हलवा खाने के बाद मीठे की इच्छा पूरी करने का अच्छा तरीका है. बस ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा मात्रा में न खाएं, क्योंकि इसमें घी, चीनी और मावा भी होता है.

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