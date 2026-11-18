लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर दिनांक 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधा है.

आजमगढ़ संसदीय से सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को 6 महीने के बढ़ाने के फैसले को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री को खुद नहीं पता कि पंचायती राज चुनाव कब होने चाहिए. यह सरकार पूरी तरीके से घबरा गई है इसीलिए पंचायत चुनाव करवाने से घबरा रही है और देरी कर रही है.

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इन प्रस्तावों पर लगी योगी कैबिनेट की मुहर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी) कानपुर के नोयडा परिसर में ईपीसी मोड अंतर्गत डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन निर्माण सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके लिए ₹281 करोड़ 3 लाख 88 हजार सरकार खर्च करेगी. इसका निर्माण 24 माह भीतर पूरा होगा, यह प्रदेश में इनोवेशन नए स्टार्टअप के साथ रोजगार प्रोत्साहन करेगा. इसके साथ ही जनपद आगरा के बाह विधानसभा में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण होगी.

ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा

उत्तरप्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान लखनऊ के रहमानखेड़ा में 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन, इंस्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी. इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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