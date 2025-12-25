उत्तर प्रदेश की पहली एयर लाइन ‘शंख’ एकाएक चर्चा में आ गयी है. जिसे 24 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एनओसी (NOC) जारी की. अगले वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शंख एयरलाइंस उड़ान भरने लगेगी. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शंख एयर लाइन के मालिक श्रवण कुमार विशकर्मा की है,जो आज हर तरफ छाए हुए हैं. कानपुर में टेंपो चलाने से लेकर आज एयर लाइन के मालिक बनने का सफर उनकी मेहनत के रंग को दर्शा रहा है.

साधारण शिक्षा ग्रहण किए श्रवण कुमार ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम आज सड़क से आसमान तक बना लिया है. जो किसी के लिए महज एक सपना होता उसे श्रवण ने साकार करके दिखा दिया. हर कोई उनकी कहानी जानने को बेताब है.

कौन हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा ?

श्रवण कुमार शंख एयर के फाइंडर और चेयरमैन (shankh airlines owner) हैं. उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखते हैं. मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे श्रवण बताते हैं कि पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था. दोस्ती-यारी और हालात ऐसे रहे कि जल्दी ही पढ़ाई छूट गई. इसके बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे खुद को खड़ा किया. उनका पहला बड़ा काम सरिया (TMT) का बिजनेस था. इसके बाद उन्होंने सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाया. ट्रकों का बड़ा बेड़ा खड़ा किया और यहीं से उनकी कारोबारी पहचान बनी.

टेंपो चलाने से बिजनेस तक का सफर

श्रवण कुमार ने खुद बताया है कि उन्होंने न सिर्फ टेंपो में सफर किया, बल्कि दोस्तों के टेंपो खुद चलाए भी हैं. श्रवण कुमार के मुताबिक, "नीचे से ऊपर आने वाला आदमी साइकिल, बस, ट्रेन, टेंपो सब कुछ देखता है." यही अनुभव आज उनकी सोच की सबसे बड़ी ताकत बना. बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शंख एयर लाइंस के साथ ही दो और निजी एयर लाइंस अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को भी एनओसी जारी की गई है.