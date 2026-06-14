हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में शंकराचार्य ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा- जो गाय की रक्षा करेगा उसी को हमारा वोट

अलीगढ़ में शंकराचार्य ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा- जो गाय की रक्षा करेगा उसी को हमारा वोट

Aligarh News In Hindi: गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए शंकराचार्य 81 दिन की धर्मयुद्ध यात्रा पर हैं. यात्रा के अलीगढ़ पहुंचने पर उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में गौ-माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर निकाली जा रही 81 दिवसीय "गविष्टि गो-रक्षा धर्मयुद्ध यात्रा" शनिवार को अलीगढ़ जनपद के अतरौली क्षेत्र पहुंची. यात्रा का नेतृत्व कर रहे ज्योतिषपीठाधीश्वर एवं द्वारका-शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में गाय का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन वर्तमान सरकार गाय को केवल पशु मानती है. 

उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जो व्यक्ति या राजनीतिक दल गाय को माता नहीं मानता, उसे वोट नहीं दिया जाना चाहिए. अतरौली क्षेत्र के बहरावद पुलिया और नरौना 12 नंबर पर शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया गया. बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया. इस दौरान "गौ-माता की जय" और "सनातन धर्म की जय" के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. यात्रा में शामिल संतों और श्रद्धालुओं ने गौ रक्षा के समर्थन में विभिन्न संदेश दिए. 

संबोधन में क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

अपने संबोधन में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, "गौ-माता केवल एक पशु नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की आधारशिला हैं." उन्होंने कहा, "गौ रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है. समाज को एकजुट होकर गौ हत्या के विरुद्ध आवाज उठानी होगी और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके महत्व से अवगत कराना होगा."

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनकी यात्रा पहुंच रही है और अब तक 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संवाद किया जा चुका है. हर जगह लोगों ने गौ-माता की रक्षा के लिए मतदान को हथियार बनाने का संकल्प लिया है. उन्होंने दावा किया कि जनता अब धीरे-धीरे समझ रही है कि पिछले कई दशकों से गौ रक्षा के नाम पर राजनीति होती रही है, लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिले. 

'समय आ गया है जब मतदाता अपनी शर्तों पर वोट देगा'

शंकराचार्य ने कहा कि अब समय आ गया है जब मतदाता अपनी शर्तों पर वोट देगा. उन्होंने कहा, "जनता अब नेताओं के वादों से आगे बढ़ चुकी है. लोग कह रहे हैं कि हमें केवल सड़क, बिजली और पानी ही नहीं चाहिए बल्कि गौ-माता की रक्षा भी चाहिए. जो राजनीतिक दल या नेता गौ-माता को माता घोषित कर उनकी रक्षा की बात करेगा, वही हमारे वोट का अधिकारी होगा."

उन्होंने कहा कि चुनावों में नारेबाजी बहुत हुई, लेकिन अब जनता ठोस काम देखना चाहती है. उनके अनुसार केवल धार्मिक नारे लगाने से किसी की सनातन धर्म के प्रति निष्ठा साबित नहीं होती. उन्होंने कहा कि यदि कोई स्वयं को हिंदू कहता है तो उसे सबसे पहले गौ-माता की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.गौ-हत्या के मुद्दे पर शंकराचार्य ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारतीय शास्त्रों में गाय की हत्या को मनुष्य हत्या और ब्राह्मण हत्या के समान गंभीर अपराध माना गया है. 

गौ-हत्या पर हो कठोर कार्रवाई का प्रावधान- अविमुक्तेश्वरानंद

उन्होंने कहा कि गौ-हत्या समाज और धर्म दोनों के विरुद्ध है तथा इस पर कठोरतम दंड का प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत की बहुसंख्यक आबादी गाय को माता का दर्जा देती है और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में बहुसंख्यक लोगों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है. गाय के मांस का व्यापार, उसका सेवन और गौ-हत्या जैसी गतिविधियां करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं. इसलिए सरकारों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

अपने संबोधन में उन्होंने राजनीतिक दलों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि वर्षों से धार्मिक नारों के माध्यम से जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अब लोग वास्तविक कार्य देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार या राजनीतिक दल वास्तव में हिंदुत्व की बात करता है तो उसे गौ रक्षा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाकर दिखाने चाहिए.

असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा

अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर रखी राय

इस दौरान शंकराचार्य ने अलीगढ़ के नाम परिवर्तन से जुड़े विवादों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि "अली" शब्द को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जाता है. उनके अनुसार "अली" शब्द संस्कृत भाषा का भी शब्द है और इसका संबंध केवल किसी ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि "गढ़" शब्द भी भारतीय भाषाई परंपरा का हिस्सा है और अलीगढ़ नाम को लेकर राजनीति करने के बजाय वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता को नाम बदलने जैसे मुद्दों में उलझाने के बजाय गौ रक्षा, संस्कृति संरक्षण और समाजहित के कार्यों पर जोर दिया जाना चाहिए.

उनके अनुसार देश और समाज के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है. यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, संत-महात्मा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. 

शंकराचार्य का भाजपा पर हमला

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने गाय और गौ-माता के नाम का सबसे अधिक राजनीतिक उपयोग किया है, लेकिन इसी सरकार के कार्यकाल में देश से गौमांस का निर्यात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है. उन्होंने दावा किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक देश बन गया है, जो बेहद चिंताजनक और दुखद स्थिति है.

शंकराचार्य ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा गौ संरक्षण के मुद्दे पर किए गए कार्यों से जनता नाराज थी और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया. यदि वर्तमान सरकार भी इसी प्रकार कार्य करती रही तो जनता उसे भी सबक सिखाएगी.

उन्होंने कहा कि सरकारों ने अंग्रेजों के समय की कई गलतियों को आज तक नहीं सुधारा है. देश की जनता का वोट लेकर गौ-माता की रक्षा के बजाय उन्हें "बोटी-बोटी कर बेचा जा रहा है", जो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात है.

UP Ka Mausam: गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम

Published at : 14 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Swami Avimukteshwaranand Saraswati UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में शंकराचार्य ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा- जो गाय की रक्षा करेगा उसी को हमारा वोट
अलीगढ़ में शंकराचार्य ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा- जो गाय की रक्षा करेगा उसी को हमारा वोट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजस्थान: प्रेमी संग साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन! शादी के बाद घर से नकदी-जेवर लेकर गायब
राजस्थान: प्रेमी संग साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन! शादी के बाद घर से नकदी-जेवर लेकर गायब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Ka Mausam: गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम
गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा
असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Vidhata BO Day 2: बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Video: ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल
ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट
₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget