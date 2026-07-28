गोरखपुर: 10 साल के वैभव की हत्या, कंप्यूटर टीचर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक दिन पहले से लापता स्‍वर्ण व्‍यवसाई के कक्षा 4 में पढ़ने वाले 10 वर्षीय पोते की पड़ोसी कम्‍प्‍यूटर टीचर ने हत्या कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को बच्‍चे को साथ ले जाते हुए देखा और उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्‍या की बात कुबूल कर ली.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के बेसमेंट से बच्‍चे का शव बरामद कर लिया है. पुलिस ने लाश को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी से हत्‍या के कारणों के बारे में पूछताछ की जा रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

गोरखपुर के दक्षिणी ग्रामीण इलाके में खजनी थानाक्षेत्र के खजनी कस्‍बे के रहने वाले स्‍वर्ण व्‍यवसाई लक्ष्‍मी नारायण वर्मा के 10 वर्षीय पोते वैभव वर्मा की हत्‍या कर दी गई. उसकी लाश पड़ोस में (मृतक के घर से 4 मकान बाद) रहने वाले कम्‍प्‍यूटर टीचर 36 वर्षीय सर्वेश भट्ट उर्फ बिट्टू शर्मा के दो मंजिला घर के बेसमेंट से मंगलवार 28 जुलाई को पुलिस ने बरामद कर ली. पुलिस ने आरोपी सर्वेश भट्ट उर्फ बिट्टू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. 10 वर्षीय वैभव वर्मा नवल्‍स एकेडमी में कक्षा 4 का छात्र था. वो सोमवार 27 जुलाई को दोहपर 2 बजे स्‍कूल से घर लौटा था. इसके बाद साइकिल लेकर निकल गया. उसकी दादी ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो उसने कहा कि साइकिल चलाकर आएगा इसके बाद खा लेगा. इसके बाद से ही उसका पता नहीं चल रहा था.

30 मिनट बाद मिली साईकिल

30 मिनट बाद परिवार को सूचना मिली कि बच्चे की साइकिल लावारिस हालत में पड़ी है. परिवार के लोग भागते हुए पहुंचे. आसपास तलाश की तो थोड़ी दूरी पर बच्चे की एक चप्पल मिली. परिवार ने पूरे इलाके में तलाश की. स्कूल, दोस्तों, रिश्तेदारोंमें पता किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंची.

सीसीटीवी चेक किए तो पड़ोसी कम्प्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट उसे साथ ले जाते हुए दिखाई दिया. CCTV में वैभव खेत में दिखाई दिया. उसके साथ पीछे-पीछे वह शख्स नजर आ रहा था. पुलिस ने वैभव के पिता को बुलाया. उन्होंने उस शख्स की पहचान पड़ोस में रहने वाले सर्वेश भट्ट के रूप की. बच्‍चे के लापता होने की सूचना जब परिजनों ने पुलिस को दी, तो पुलिस ने पड़ताल शुरू की.

सीसीटीवी में हुआ कैद

पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सर्वेश भट्ट बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई दिया. उसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के बेसमेंट से 10 वर्षीय वैभव वर्मा का शव बरामद कर लिया. वैभव तीन भाइयों में सबसे छोटा है. उसकी मां श्‍वेता वर्मा का डेढ़ माह पहले बीमारी से निधन हो चुका है.

वैभव कक्षा 4 में पढ़ता था. उसके बाबा लक्ष्मी नारायण वर्मा और पिता हनुमान वर्मा खजनी कस्बे के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसाइयों में गिने जाते हैं. लाश बरामद होने के बाद परिजनों ने थाने के सामने चक्‍काजाम कर दिया. मौके पर पहुंचे डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डा. कौस्‍तुभ समेत एसपी साउथ दिनेश पुरी ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया.

आरोपी से की जा रही पूछताछ

एसएसपी डा. कौस्‍तुभ ने बताया कि खजनी थानाक्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हनुमान वर्मा ने कल सूचना दी कि उनका 10 वर्षीय बेटा वैभव वर्मा दोपहर दो बजे साइकिल से अपने घर से निकला और वापस नहीं लौटा है. इस सूचना पर खजनी थाने में बीएनएस की धारा 239 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए एसओजी की तीन टीमों को बच्‍चे की बरामदगी के लिए लगाया गया था.

इसी क्रम में उसी के पड़ोस में रहने वाले कम्‍प्‍यूटर टीचर 36 वर्षीय सर्वेश भट्ट से गहन पूछताछ की गई. सीसीटीवी में ये देखा गया कि वैभव को सर्वेश अपने साथ कहीं लेकर जा रहा है. इस संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई, तो आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है. मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है.

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