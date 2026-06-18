शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ट्रेन हमले मामले में मिली राहत, पुलिस ने दी क्लीन चिट
Prayagraj News In Hindi: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ट्रेन में उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया था.
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जीआरपी थाने में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज एफआईआर में क्लीन चिट मिल गयी है. इसकी जानकारी शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी है. जबकि जीआरपी ने अभी इस मामले में इस तरह की किसी भी जानकारी से इनकार किया है.
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ट्रेन में उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया था. यह मामला काफी दिन सुर्खियों में रहा था.
क्या था पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक,आशुतोष ब्रह्मचारी पर 8 मार्च को रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में कथित हमला हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया था कि गाजियाबाद से प्रयागराज जाते समय रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में 8 मार्च 2026 को सुबह 5:00 बजे सिराथू स्टेशन के पास हमला हुआ था. एक अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से नाक काटने की कोशिश की थी. जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
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जांच में क्लीन चिट का दावा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज सरकार की विज्ञप्ति के मुताबिक,आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो आरोप लगाए थे. जांच में यह मामला पूरी तरह फर्जी पाया गया और शंकराचार्य को क्लीन चिट दे दी गयी है.
जीआरपी का इंकार
इस मामले में एसपी जीआरपी प्रयागराज प्रशांत वर्मा ने इस मामले में जानकारी होने से इंकार किया है. उन्होंने मामला फर्जी पाए जाने और फाइनल रिपोर्ट लगाई जाने की पुष्टि नहीं की है. जिसके बाद अब यह मामला पूरी तरह उलझ गया है.
यहां बता दें कि प्रयागराज में माघ मेले में शाही स्नान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पुलिस और प्रशासन का विवाद हो गया था, जिसमें उनके साथ बटुकों को छोटी पकड़कर मारने के आरोप लगे थे. शंकराचार्य इसके बाद धरने पर कई दिन बैठे रहे. इस मामले ने भी राजनीतिक तूल पकड लिया था. इस बीच आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर बच्चों के साथ यौन शोषण का भी आरोप लगाया था.
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