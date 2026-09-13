फतेहपुर: ट्रेन की खिड़की से गिरकर 9 माह के बच्चे की मौत, मां बोली- मेरी आंख लग गई थी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सीमांचल एक्सप्रेस से गिरकर नौ माह के मासूम की मौत हो गई. घटना थरियांव थाना क्षेत्र में फैजुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है. मां ने बताया कि बच्चे को दूध पिलाते- पिलाते उनकी आंख लग गई, जब पति ने आकर पूछा तो पता गायब था. बच्चा चलती ट्रेन की आपातकालीन खिड़की से नीचे गिर गया. हादसे के करीब 23 घंटे बाद उसका शव रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया. मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है.

बताया गया कि काजल अपने पति मोहन के साथ बिहार से दिल्ली जा रही थीं. दंपत्ति सीमांचल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S-1 में 61 और 64 नंबर सीट पर सफर कर रहे थे. उनके साथ नौ माह का बेटा कनिष्क भी था. परिवार के मुताबिक, सफर के दौरान आपातकालीन खिड़की खुली हुई थी और इसी दौरान बच्चा अचानक नीचे गिर गया.

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मां ने चेन पुलिंग की कोशिश की

परिजनों के अनुसार, बच्चे के गिरने का पता चलते ही मां ने ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करने का प्रयास किया, लेकिन कथित तौर पर ट्रेन में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया. ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचने के बाद महिला ने रेलवे अधिकारियों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद GRP और RPF को सूचना देकर बच्चे की तलाश शुरू की गई.

23 घंटे बाद झाड़ियों में मिला शव

रेलवे पुलिस ने ट्रैक के आसपास बच्चे की तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान रसूलाबाद-सतनरैनी रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मासूम का शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे.

पोस्टमार्टम हाउस में बेहाल रही मां

फतेहपुर पोस्टमार्टम हाउस में मासूम की मां का रो-रोकर बुरा हाल रहा. माता-पिता का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा कब खुली खिड़की से नीचे गिर गया. बेटे की मौत से परिवार सदमे में है. पुलिस घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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