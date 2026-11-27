समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 नवंबर को दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से 25 नवंबर को करीब 2.5 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब होने की बात सामने आई.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर दोनों में से कौन सच बोल रहा है? मुख्यमंत्री 1 करोड़ 27 लाख की बात कर रहे हैं या चुनाव आयोग के अधिकारी 2.5 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब बता रहे हैं? उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी नहीं किया जाता. अखिलेश ने SIR और SSR की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2025 को SIR की घोषणा हुई, 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची आई और 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई. इसके बाद 15 अक्टूबर 2026 को SSR की घोषणा की गई और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की निर्धारित तारीख 4 जनवरी 2027 है.

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की मांग

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर अंतिम मतदाता सूची में करोड़ों फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाने की तैयारी कर रही है. उनके मुताबिक, पहले से ही करोड़ों वोटरों के नाम गायब होने का शोर मचाकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में अचानक बड़ी संख्या में नाम जुड़ने पर कोई सवाल न उठाए. उन्होंने इसे सोची-समझी रणनीति बताते हुए आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर अफवाहें फैलाकर एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है.

कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने और बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उससे निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से काम करने की अपेक्षा है. उन्होंने सवाल किया कि अगर वोटर आईडी को आधार से जोड़ दिया जाए और बायोमेट्रिक सत्यापन करा दिया जाए तो इसमें क्या परेशानी है?

सपा चीफ ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग चुनाव के दिन मशीनों के जरिए फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड तैयार कर लेते हैं. इसी को लेकर उन्होंने मतदाता पहचान पत्र को मेटल का बनाए जाने की मांग की, ताकि नकली वोटर आईडी तैयार करने की संभावना रोकी जा सके. उन्होंने कहा कि उनकी मांग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है.