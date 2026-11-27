उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई गई प्रांतीय प्रशासनिक सेवाUPPCS-2025 (UPPCS-2025) भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने और आरक्षण व मेरिट के नियमों के आधार पर संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाए, जिनके अंक अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक हैं.

साथ ही आयोग से श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों के अंकों का ब्योरा भी मांगा गया है. जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर यह आदेश दिया. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें ओपन कैटेगरी में चयन का लाभ नहीं दिया गया. उनका तर्क था कि ओपन कैटेगरी किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि मेरिट के आधार पर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को इसमें जगह मिलनी चाहिए.

814 पदों पर भर्ती

अदालत के आदेश के बाद संशोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. इसके नए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू की प्रक्रिया भी नए सिरे से होगी. हालांकि, अभ्यर्थियों के अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला के मुताबिक, प्रारंभिक परीक्षा दोबारा नहीं होगी और पहले आयोजित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा.

गौरतलब है कि UPPCS-2025 के तहत कुल 814 पदों पर भर्ती होनी है. प्रारंभिक परीक्षा के लिए 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,65,270 परीक्षा में शामिल हुए थे. प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था. इनमें से 10,284 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी और 2,297 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद संशोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती की आगे की प्रक्रिया नए सिरे से पूरी की जाएगी.