देहरादून सचिवालय में शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 23 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी. धामी कैबिनेट की बैठक में श्रम, स्वास्थ्य, राजस्व, आबकारी और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष का एक पद स्वीकृत किया गया. वहीं उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली का दायरा बढ़ाते हुए सामाजिक सुरक्षा कोष के गठन को भी हरी झंडी मिली. इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अब बी फार्मा डिग्रीधारक भी शामिल होंगे. अब तक योजना के तातात केवल डी-फार्मा को ही मान्यता प्राप्त थी.

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स्वास्थ्य विभाग में अहम बदलाव

चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक्स- रे तकनीशियन सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले चिकित्सकों को अब दो साल का बॉन्ड भरना होगा. वहीं, इस अवधि में राजकीय सेवा देना भी अब अनिवार्य होगा. इसके अलावा पैराई सत्र के लिए चीनी मिलों को सरकारी बैंक से गारंटी लेने की अनुमति दी गई है. उत्तराखंड ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है.

प्रशासनिक फैसले

एनएचआईडीसीएल (NHIDCL) को राज्य में कार्य करने वाली एजेंसियों की सूची से हटाया गया. सरकार के अनुसार टनल पार्किंग निर्माण का जो टेंडर एनएचआईडीसीएल को दिया गया था, उसे वह पूरा करने में असमर्थ रही जिस कारण यह फैसला लिया गया है. विधानसभा सत्र के सत्रावसान को भी बैठक में मंजूरी दी गई है. राज्य नियोजन आयोग में सेतु आयोग के ढांचे को हरी झंडी मिली. आबकारी विभाग में 11 नए पदों का सृजन किया गया.

आंगनवाड़ी और राजस्व सेवा

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है. वहीं राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है.

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