उत्तराखंड सरकार की बैणी भुली योजना को लेकर राजनीति गरमाने लगी है. कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले खेला गया दांव बताया है. उन्होंने सवाल उठाया कि "यदि राज्य सरकार महिलाओं की इतनी ही हितैषी है तो आखिर 10 साल तक इस तरह की योजना क्यों नहीं लाई गई?"

शर्मा ने कहा, "चुनाव नजदीक आते ही महिलाओं के खाते में 10 हज़ार रुपये डालना मतदाताओं को रिझाने की कोशिश भर है." साथ ही योजना के दायरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा, "आखिर क्यों इस योजना का लाभ केवल 5 लाख महिलाओं तक ही सीमित रखा जा रहा है और प्रदेश की बाकी महिलाओं को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा?"

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'दूसरे राज्यों में पैसे मांगे गए वापस'

भाजपा की दूसरी राज्य सरकारों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बिहार और कुछ अन्य राज्यों में ऐसी ही योजनाएं लागू की गई थीं. उनका आरोप है कि खाते में पैसे पहुंचने के बाद कई लाभार्थियों को रकम लौटाने के नोटिस भेजे गए और कई लोगों से पैसे तक वापस ले लिए गए.

भाजपा से सावधान, हम और पैसा देंगे- आलोक शर्मा

उत्तराखंड की महिलाओं को आगाह करते हुए शर्मा ने कहा, "पैसे तो ले लीजिए हालांकि उन्हें संभालकर रखिएगा, क्योंकि भाजपा वाले इन्हें कभी भी वापस भी मांग सकते हैं." साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, "कांग्रेस की सरकार बनी तो यह रकम वापस नहीं ली जाएगी." उन्होंने कहा कि यह पैसा भाजपा का नहीं बल्कि जनता का है, इसलिए सरकार बनने पर हम और पैसा देंगे.

क्या है बैणी भुली योजना?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती 17 नवंबर को चमोली के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में इस योजना की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री के अनुसार योजना के तहत प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह रकम दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी. योजना की पहली किस्त दिसंबर में जारी होनी है. शुरुआत में स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और आजीविका मिशन (लखपति दीदी) से जुड़ी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा.

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