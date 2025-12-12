फिरोजाबाद में बनेगा दूसरा CM कंपोजिट स्कूल, शासन ने दी 25 करोड़ की मंजूरी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. इन्हीं प्रयासों में से एक है मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल. प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की कक्षा वाले स्कूल में विभिन्न वर्गों की 30 से अधिक कक्षाएं होंगी.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानक के अनुरूप कक्षा एक से कक्षा 12 तक सामान्य शिक्षा के साथ डिजिटल एजुकेशन एवं डिजिटल लर्निंग के भी संसाधन इस स्कूल में उपलब्ध होंगे. फिरोजाबाद जनपद के जसराना तहसील के एका ब्लॉक के कुलखड़ीत के बाद अब सिरसागंज के करहरा में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल के निर्माण के लिए शासन से 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है.

5 एकड़ जमीन पर बनेगा स्कूल

इस स्कूल के निर्माण के लिए शासन की ओर से पहले किस्त की 50% धनराशि आवंटित की जाएगी. शासन की ओर से करीब 5 एकड़ भूमि पर बन रहे स्कूल में 2500 विद्यार्थियों की क्षमता है.

इस स्कूल को पूर्ण रूप से आधुनिक एवं तकनीकी आधार दिया जाएगा. स्कूल में भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (फिजिक्स केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी लैब) की प्रयोगशालाओं समेत पुस्तकालय की भी व्यवस्था रहेगी.

फिरोजाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दी यह जानकारी

फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडे के मुताबिक स्कूल निर्माण के लिए स्थान चयन कर लिया गया है. प्राथमिक स्कूल करेहरा को ही अपग्रेड किया जाएगा. यहां पर मानक के अनुसार 5 एकड़ से ज्यादा भूमि स्कूल प्रांगण के पास है. जल्द ही इस स्कूल की आधारशिला रखकर निर्माण शुरू किया जाएगा

स्कूल के निर्माण के लिए डीपीआर व एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है. अगले शैक्षिक सत्र तक यह स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा. फिरोजाबाद जनपद का यह दूसरा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल होगा. यह स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ-साथ आवासीय भी होगा.

विभिन्न वर्गों की 30 से अधिक कक्षाएं चलाई जाएंगी

मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाएगी. इसके तहत परिषदीय स्कूलों को उचित किया जा रहा है. प्री प्राइमरी सेकेंडरी तक की कक्षा वाले स्कूल में विभिन्न वर्गों की 30 से अधिक कक्षाएं संचालित होगी.

इसके साथ बाल वाटिका बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट भी होगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानक के अनुरूप कक्षा 1 से 12 तक की अलग-अलग कक्षाएं संचालित होंगी. इस स्कूल में डिजिटल एजुकेशन प्लेटफार्म और डिजिटल लर्निंग के सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहेंगे.

स्कूल में हॉस्टल के साथ मिलेगा बेहतर खाना

मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल में आवासीय सुविधा के साथ-साथ भोजन का भी बेहतर प्रबंधन होगा. इस स्कूल में मेस के साथ-साथ डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल और मल्टीप्ल हैंड वॉश यूनिट भी लगाए जाएंगे.

स्कूल में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए एक पुस्तकालय को भी बनाया जाएगा. इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों और समसामयिक की पुस्तकों के साथ साथ दैनिक समाचार पत्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा.