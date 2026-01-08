मौलाना तौकीर रजा के बेटे के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज, लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप

यूपी के शाहजहांपुर में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के नेता मौलाना तौकीर रजा खान के बेटे के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है. उसने कथित तौर पर अपनी कार से एक बस में टक्कर मार दी थी. पुलिस ने गुरुवार (8 जनवरी) को इसकी जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि फरमान रजा खान के खिलाफ यह दूसरी प्राथमिकी है, जिस पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद उसकी कार से कुछ ‘क्रिस्टल मेथ’ मिली थी, जो एक गैर-कानूनी मादक पदार्थ है .

बरेली की ओर जाते वक्त कार ने मारी टक्कर

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने गुरुवार को बताया कि मंगलवार देर रात बरेली निवासी तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा खान अपनी कार से बरेली की ओर जा रहा था. जिसके बाद इनकी कार थाना तिलहर अंतर्गत कछियानी खेड़ा मंदिर के पास पहुंची तभी आगे चल रही रोडवेज बस में इनकी कार ने पीछे से टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, मगर कार की पुलिस द्वारा तलाशी लेने के दौरान एक बैग में रखा आधा ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था.

पुलिस ने बताया कि इसी मामले में बुधवार शाम को सीतापुर डिपो के बस चालक शिवेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी और रिपोर्ट में कहा है कि उनकी बस हरिद्वार जा रही थी और मंदिर के पास भीड़भाड़ होने के चलते वह अपनी बस को धीमी गति से चला रहा था तभी पीछे से आई कार ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बस का काफी नुकसान हुआ है.

धारा 281 और 324(4) के तहत मामला हुआ दर्ज

एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपी कार चालक फरमान रजा खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 324(4) (संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है.

इससे पहले, फरमान पर स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. पिछले वर्ष बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पोस्ट से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उसे तौकीर रजा जेल में रखा गया है.