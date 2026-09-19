पप्पू निषाद की गाड़ी पर पथराव से भड़के अखिलेश, बोले-‘लठतांत्रिक’ तरीके

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी सांसद लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद पर शुक्रवार रात हमला हुआ,जिसमें वे बाल-बाल बचे. अब इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा में हुआ महा हार की हताशा से उबरने के लिए लोकतांत्रिक की जगह 'लठतांत्रिक' तरीके अपनाना चाहती है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए जानबूझकर पीडीए नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. इसको लेकर उन्होंने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं.

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पीडीए समाज को डराने का आरोप

अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए लिखा, "कभी लोधी समाज तो कभी निषाद समाज के नेताओं और जन प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर भाजपाई और उनकी भाजपा सरकार दरअसल शक्ति के बल पर ‘पीडीए समाज’ को डराना-धमकाना चाहती है. भाजपा 2024 के लोकसभा में हुई ‘महा हार’ की हताशा से उबरने के लिए लोकतांत्रिक की जगह ‘लठतांत्रिक’ तरीके अपनाना चाहती है. भाजपा की नकारात्मक राजनीति अब और नहीं चलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि अबकी बार भाजपा जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगी. अब इनकी काठ की हांडी भी जलकर राख हो चुकी है और सामाजिक बंटवारे की राजनीति की आंच भी. अब तो ये लूट-खसोट से कमाई गई लूट की राशि को आपस में बांटने के चक्कर में एक-दूसरे के ‘भ्रष्टाचार व बेईमानी’ के राज-रहस्य उजागर करने में लगे हैं.

राम मंदिर चोरी का किया जिक्र

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में राम मंदिर चोरी व शंकराचार्य मामले का जिक्र करते हुए लिखा, "राम मंदिर की चोरी व पूज्य शंकराचार्य जी पर किये गये प्रहार और उन पर लगाए गये निकृष्ट आरोपों ने अधार्मिक भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की पोल जिस तरह खोलकर रख दी है, उससे सनातन समाज पूरी तरह से भाजपा के विरुध्द हो गया है. इसीलिए भाजपाई साम्प्रदायिक राजनीति का भी अंत हो गया है."

अखिलेश यादव ने अंत में लिखा, "हम ‘सामाजिक न्याय का राज’ लाकर ‘बंधुराष्ट्र’ बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं. इससे नई सोच जन्म लेगी और युवाओं की पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित प्रोग्रेसिव ‘Neo-India’ बनेगा जिसमें कोई ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ नहीं होगा. हर समाज के निर्बल, शोषित, वंचित और उत्पीड़ित को समानता के आधार पर फलने-फूलने का अवसर मिलेगा."

लक्ष्मीकांत निषाद पर हमले का क्या है मामला ?

यहां बता दें कि सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद बखिरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात आ रहे थे, इस बीच वहां से गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था. पुलिस ने भीड़ से डीजे जब्त कर लिया. इस दौरान भीड़ ने सपा सांसद की गाड़ी को घेर लिया और पथराव कर दिया. सांसद बाल-बाल बचे, पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला.

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