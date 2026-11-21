उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण साधने की कोशिश में है. इसी क्रम में बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है. इसमें यूपी से तीन नाम हैं. बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर यूपी से संगम लाल गुप्ता, डॉ. संगीता बलवंत बिंद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी राधेश्याम यादव को दी है.

बता दें संगम लाल गुप्ता, वैश्य समाज से आते हैं. उन्होंने साल 2017 में अपना दल (सोनेलाल) के टिकट पर प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया. साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें फिर से प्रतापगढ़ से उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें सपा के डॉ. एसपी सिंह पटेल के हाथों हार का सामना करना पड़ा. वह बीजेपी के ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.

वहीं संगीता बलवंत बिंद राज्यसभा सांसद हैं. वह बिंद समाज से आती हैं और उच्च शिक्षित हैं. बिंद साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं. सितंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. फरवरी 2024 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और वह निर्वाचित हुईं.