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हरिद्वार में IB के SP को ड्राइवर ने मारी गोली, आरोपी अरेस्ट
हरिद्वार में IB के SP को ड्राइवर ने गोली मारकर घायल कर दिया. एसपी को ऋषिकेश AIIMS रेफर किया गया है. वहीं आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया.
हरिद्वार में इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात SP सीपी नौटियाल को उनके ड्राइवर ने गोली मार दी. घायल अवस्था में उन्हें कनखल के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे खतरे के बाहर हैं. डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स भेज दिया है. उधर आरोपी ड्राइवर विनोद नेगी को कनखल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर विनोद नेगी SP से नाराज चल रहा था. एसएसपी नवनीत सिंह के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है.
(खबर पर अपडेट जारी है....)
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