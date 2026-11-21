वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि वह अक्सर श्रीधाम वृंदावन आते रहते हैं और इसी क्रम में आज भी ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि आज यहां दो जगह उत्सव हैं. एक ओर संतों की बैठक है, तो दूसरी ओर गौरी गोपाल में बेटियों का कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसके साथ ही वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी जाएंगे.

सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम साधु हैं और हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है. हम किसी राजनीतिक दल का प्रचार करने नहीं, बल्कि हनुमान जी का प्रचार करने जाते हैं. उन्होंने कहा कि वह हिंदुत्व के प्रचार का काम कर रहे हैं. देश की सभी पार्टियों में हिंदू हैं, इसलिए वह किसी एक पार्टी का प्रचार नहीं करते. उन्होंने कहा कि वह बांके बिहारी जी के भक्त हैं और उन्हीं की कथा गाते हैं. उनके लिए पदयात्रा करते हैं और आज भी ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन आए हैं.

'बाबा बागेश्वर का विरोध तो कर लिया, उनके लिए कब काम करेंगे?'

ट्रोलर्स को जवाब देते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बाबा बागेश्वर का विरोध और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट तो बहुत कर ली गईं, लेकिन अब लोग मैदान में उतरकर बांके बिहारी के लिए कब काम करेंगे? वे वृंदावन और मथुरा कब आएंगे? उन्होंने सवाल किया कि मथुरा में जो कलंक लगा है, उसे मिटाने के लिए लोग कब आगे आएंगे? उन्होंने कहा कि वह बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते रहते हैं और जीवनभर आते रहेंगे. आने वाले दिनों में वह ब्रज में भी निवास करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ दिनों के लिए कृष्ण भक्त बन गए थे, वे अब यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं.

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'हिंदुओं के लिए जीते थे और आगे भी हिंदुओं लिए जीते रहेंगे'

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि वह हिंदुओं के लिए जीते थे और आगे भी हिंदुओं, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जीते रहेंगे, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो. उन्होंने कहा कि वह हिंदुओं को बंटने और मिटने नहीं देंगे. अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने सभी ब्रजवासियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और श्री बांके बिहारी जी को दंडवत प्रणाम किया. उन्होंने बताया कि वह थोड़ी देर में ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और उन लोगों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, जो उन्हें ट्रोल करते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों के लिए कृष्ण भक्त बने लोग वास्तविक कृष्ण भक्त बनें और हिंदुओं के लिए भी काम करें.