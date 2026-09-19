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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यह साबित कर रहा है कि...', PDA रथ के भगवा रंग पर ओपी राजभर का हमला

'यह साबित कर रहा है कि...', PDA रथ के भगवा रंग पर ओपी राजभर का हमला

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए रथ को लेकर निशाना साध दिया है. उन्होंने कहा कि यह भगवा रंग साबित करता है कि सावधान रहो.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Sep 2026 12:44 PM (IST)
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यूपी विधानसभा चुनाव 20 को लेकर समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) को साधने के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है. इसको लेकर सपा की ओर से पीडीए रथ तैयार कर लिया गया है. ऐसे में अब इस रथ के कलर को लेकर सियासी भूचाल आ गया है. दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए रथ का कलर भगवा रंग का है. इसी रंग को लेकर अब विवाद सियासत शुरू हो गई है.
 
इस बीच यूपी की योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के PDA रथ के भगवा रंग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "उनका भगवा रंग यह साबित कर रहा है कि सावधान रहो, हम वहीं व्यक्ति हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले. हम नकली रंग लेकर घूम रहे हैं. हम वही लोग हैं, जो सरकार में थे तो गुंडा-माफिया की तरह खुला घूम रहे थे और गैंगवार हो रहा था. वो याद दिला रहा है कि जो अपराधी सपा की सरकार में गुंडागर्दी करते थे, योगी जी के राज में बड़े माफिया या तो जमीन के अंदर चले गए या फिर जेल में चले गए.

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राम भक्तों पर गोली की याद दिला रहा है कलर

भगवा रथ को लेकर आगे ओपी राजभर ने कहा, "उनकी सरकार में जो राम भक्तों पर गोली चलाई गई उससे वो याद दिलाई जा रही हैं. वहीं सीएम योगी के राज में रथ का भगवा रंग बता रहा है कि वह नकली है. उस दौरान जो दंगे हुए और 1200 लोगों की मौत हुई इससे यह याद दिलाया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लूट, डकैती, छिनैती, हत्या हुई थी, आज योगी जी के राज में बड़े पैमाने पर इस पर विराम लगा है. अब कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है उस पर सीएम योगी 48 घंटे के अंदर जेल की सलाखों तक पहुंचा दे रहे हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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