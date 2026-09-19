'यह साबित कर रहा है कि...', PDA रथ के भगवा रंग पर ओपी राजभर का हमला

यूपी विधानसभा चुनाव 20 को लेकर समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) को साधने के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है. इसको लेकर सपा की ओर से पीडीए रथ तैयार कर लिया गया है. ऐसे में अब इस रथ के कलर को लेकर सियासी भूचाल आ गया है. दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए रथ का कलर भगवा रंग का है. इसी रंग को लेकर अब विवाद सियासत शुरू हो गई है.



इस बीच यूपी की योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के PDA रथ के भगवा रंग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "उनका भगवा रंग यह साबित कर रहा है कि सावधान रहो, हम वहीं व्यक्ति हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले. हम नकली रंग लेकर घूम रहे हैं. हम वही लोग हैं, जो सरकार में थे तो गुंडा-माफिया की तरह खुला घूम रहे थे और गैंगवार हो रहा था. वो याद दिला रहा है कि जो अपराधी सपा की सरकार में गुंडागर्दी करते थे, योगी जी के राज में बड़े माफिया या तो जमीन के अंदर चले गए या फिर जेल में चले गए.

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राम भक्तों पर गोली की याद दिला रहा है कलर

भगवा रथ को लेकर आगे ओपी राजभर ने कहा, "उनकी सरकार में जो राम भक्तों पर गोली चलाई गई उससे वो याद दिलाई जा रही हैं. वहीं सीएम योगी के राज में रथ का भगवा रंग बता रहा है कि वह नकली है. उस दौरान जो दंगे हुए और 1200 लोगों की मौत हुई इससे यह याद दिलाया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लूट, डकैती, छिनैती, हत्या हुई थी, आज योगी जी के राज में बड़े पैमाने पर इस पर विराम लगा है. अब कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है उस पर सीएम योगी 48 घंटे के अंदर जेल की सलाखों तक पहुंचा दे रहे हैं."

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