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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकमलेश बिंद एनकाउंटर पर संजय निषाद नाराज, बोले- पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

कमलेश बिंद एनकाउंटर पर संजय निषाद नाराज, बोले- पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

UP Politics: संजय निषाद ने कहा कि यदि सूर्य प्रताप शाही ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हैं, तो वह भी अपने समाज और बिंद समुदाय के साथ हैं. उन्होंने इस तरह से एनकाउंटर पर ऐतराज जताया.

By : विवेक राय | Updated at : 11 Jun 2026 06:34 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है.भाजपा नेता औऱ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नाराजगी जाहिर की है.

संजय निषाद ने कहा कि यदि सूर्य प्रताप शाही ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हैं, तो वह भी अपने समाज और बिंद समुदाय के साथ हैं.उन्होंने कहा कि अब तक जब भी किसी दुर्दांत अपराधी का पुलिस एनकाउंटर हुआ, उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन कमलेश बिंद मामले में पुलिस की कार्रवाई गलत प्रतीत होती है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

पार्टी परिवार के संपर्क में 

निषाद ने बताया कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी जल्द ही कमलेश बिंद के परिवार से मिलने जाएंगे.उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है.साथ ही आगाह किया कि इस तरह की घटनाओं का राजनीतिक असर पड़ सकता है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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कई सीटों पर बिंद समाज प्रभावी 

संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास की कई सीटों पर बिंद समुदाय की बड़ी आबादी है और समुदाय के लोगों में इस मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है.उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को समुदाय की भावनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए.

सूर्य प्रताप शाही के बयान के बाद संजय निषाद की नाराजगी के साथ-साथ अब निषाद समुदाय के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल सकती है.संजय निषाद का कहना है कि पुलिस की सही कार्रवाई पर कभी सवाल नहीं उठाते लेकिन यह कार्रवाई परिवार के मुताबिक गलत है और जो भी चीज गलत होगी उसके लिए हम आवाज उठाएंगे.

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Published at : 11 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद UP NEWS Kamlesh Bind
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