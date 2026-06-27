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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरदोई: पत्नी के सामने प्रेमिका को घर लाया पति, सुबह एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव

हरदोई: पत्नी के सामने प्रेमिका को घर लाया पति, सुबह एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव

Hardoi News In Hindi: हरदोई में शादीशुदा युवक और उसकी प्रेमिका द्वारा एक ही फंदे से लटककर जान दे दी गई. पंचायत के बाद युवक प्रेमिका को घर लाया था, जिसका पत्नी ने विरोध किया था.

Written By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई |  Updated at : 27 Jun 2026 10:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. कछौना थाना क्षेत्र के चौरा गांव में एक शादीशुदा युवक और उसकी अविवाहित प्रेमिका द्वारा एक ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली गई. इस आत्मघाती कदम से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक युवक श्रवण कुमार की शादी करीब 10 वर्ष पहले प्रयागराज की रहने वाली रीता से हुई थी. उनके तीन बच्चे (दो बेटे और एक बेटी) हैं. बताया गया है कि अपनी बहन की ससुराल (मंगतनपुरवा) आने-जाने के दौरान श्रवण के कुंती नाम की एक युवती से प्रेम संबंध बन गए थे.

दो दिन पहले जब श्रवण अपनी प्रेमिका कुंती से मिलने पहुंचा, तो ग्रामीणों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया. इसके बाद दोनों परिवारों और ग्राम प्रधान के बीच पंचायत बुलाई गई. पंचायत में हुए समझौते के बाद कुंती को श्रवण के साथ उसके घर भेज दिया गया.

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मायके से लौटी पत्नी, घर में प्रेमिका को देख हुआ बवाल

इसी बीच, श्रवण की पत्नी रीता भी अपने मायके से वापस लौट आई. अपने घर में पति के साथ किसी दूसरी महिला (प्रेमिका) को देखकर वह बुरी तरह भड़क गई और उसने कड़ा विरोध जताया. इसके बाद पति-पत्नी के बीच भारी विवाद हुआ. घर में देर रात तक भारी तनाव का माहौल बना रहा.

एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले दोनों

विवाद के बाद देर रात श्रवण और कुंती एक कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. शनिवार सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जब दरवाजा खुलवाया, तो कमरे का मंजर देखकर सभी स्तब्ध रह गए. श्रवण और कुंती को एक ही साड़ी के फंदे से लटका हुआ पाया गया. अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) सुबोध गौतम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है.

पीछे छोड़ गए दर्दनाक दास्तां

इस प्रेम प्रसंग के फैसले ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया है. श्रवण के इस खौफनाक कदम से न केवल दो जानें गई हैं, बल्कि उसकी पत्नी, तीन मासूम बच्चों और दृष्टिबाधित (आंखों से दिव्यांग) माता-पिता के सिर से भी हमेशा के लिए साया उठ गया है. पुलिस द्वारा मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 27 Jun 2026 10:01 PM (IST)
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