Ghaziabad News: गर्लफ्रेंड के फ्लैट में मिला यूनिवर्सिटी टॉपर छात्र का शव, पुलिस ने तीन युवतियों को हिरासत में लिया
Ghaziabad News In Hindi: पुलिस ने तीनों लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.और मामले की जांच शुरू कर दी है,अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी.
उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के फ्लोरा एनक्लेव में उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां स्थित एक फ्लैट में पंजाब से कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे छात्र का शव मिला. इसी फ्लैट में तीन लड़कियां रहा करती थीं.जिसमें से एक मृतक की गर्लफ्रेंड थी.शव पंखे पर लटका हुआ था.हालांकि परिजन इसे हत्या बता रहे हैं.
पुलिस ने तीनों लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.और मामले की जांच शुरू कर दी है,अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी, तभी स्पष्ट वजह पता चल सकेगी.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, थाना मसूरी क्षेत्र के फ्लोरा एनक्लेव के प्लॉट नंबर 79 पर ग्राउंड फ्लोर पर बने फ्लैट में अमरोहा के रहने वाले 23 साल के अमन सिंह का शव मिला है. पिता शिक्षा मित्र है मां आंगनवाड़ी में काम करती हैं अमन घर का इकलौता लड़का है.अमन की एक बड़ी बहन है जो पीएचडी कर रही हैं.अमन पंजाब के राजपुर के सिवेट कॉलेज में बीटेक कर रहा है.
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परिवार के मुताबिक अमन यूनिवर्सिटी टॉपर था,इसको लेकर उसकी फीस भी माफ की गई थी.फ्लैट के बारे में जानकारी मिली है कि यह 7 महीने पहले किराए पर दिया गया था.इसमें तीन लड़कियां रहा करती थीं.अमन का इवेंट था गाजियाबाद में इसीलिए वह गाजियाबाद आया था.बताया जा रहा है की जो तीन लड़कियां इस फ्लैट में रहती थी उसमें से एक अमरोहा की रहने वाली थी,जो गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज से बीसीए फाइनल कर रही है.अमन कल भी इस फ्लैट पर आया था लेकिन दरवाजा नहीं खुला.जिस लड़की को अमन की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है वह भी अमरोहा की रहने वाली है.
मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में
अमन का शव अंदर वाले कमरे में पंखे से लटका मिला है.फोरेंसिक विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है,अमन का मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है वहीं फ्लैट में रहने वाली तीनों युवतियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है.
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