Bijnor News: रील बनाने की सनक, मरे हुए सांप को मुंह में डाला, हालत बिगड़ी तो पहुंचा अस्पताल

सोशल मीडिया पर वायरल होने और रील बनाने की सनक आजकल लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. इस सनक में लोग अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे युवक ने रील बनाने के चक्कर में मरे हुए सांप को ही अपने मुंह में डाल लिया. इसके कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शादीपुर की है. गुरुवार शाम को गांव निवासी घसीटा के 48 वर्षीय बेटे सलीम के घर में एक सांप निकल आया था. परिवार के लोगों ने उस सांप को मार दिया. सांप के मरने के बाद सलीम पर रील बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने मृत सांप को उठाया और कथित तौर पर वीडियो बनवाने के लिए उसे कई बार अपने मुंह में डाला और बाहर निकाला.

अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत

अंधविश्वास ने बढ़ाई मुश्किल: पहले कराया गया 'झाड़-फूंक'

इस खौफनाक स्टंट के कुछ ही देर बाद सलीम की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी हालत नाजुक हो गई. हैरानी की बात यह रही कि तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय किसी झाड़-फूंक करने वाले के पास ले गए. अंधविश्वास के इस चक्कर में मरीज के प्राथमिक उपचार में काफी देरी हो गई.

जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज

जब झाड़-फूंक से हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और सलीम की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगी, तब जाकर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे. सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. शुभम चिकारा ने बताया कि मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और तुरंत बेहतर इलाज के लिए बिजनौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में इलाज मिलने के बाद अब सलीम की हालत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है.

इस बीच, युवक द्वारा मृत सांप को मुंह में लेकर रील बनवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं.

अखिलेश यादव का चुनावी 'संकल्प', यूपी में सरकार बनाने का दावा; अयोध्या को लेकर की बड़ी घोषणा