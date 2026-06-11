उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु SDRF द्वारा की गई पूर्व तैयारियां एक बार फिर प्रभावी सिद्ध हुईं. आज गंगोत्री घाट पर स्नान के दौरान छत्तीसगढ़ निवासी 77 वर्षीय श्रद्धालु श्री चंद्रहास सिंह का पैर फिसल जाने से वे गंगा नदी की तीव्र धारा में बहने लगे. जिससे वहां एकदम से चीखपुकार मच गयी,लेकिन घटना के समय घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु SDRF की टीम तैनात थी.

SDRF ने संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्व में सुरक्षा रोप भी लगाए गए थे. बहाव में आने के दौरान श्रद्धालु ने SDRF द्वारा लगाए गए सुरक्षा रोप को पकड़ लिया, जिससे वे स्वयं को धारा में स्थिर रखने में सफल रहे.

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जवानों ने दिखाई तत्परता

स्थिति को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात SDRF जवान नवीन पोखरिया ने अदम्य साहस, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए तत्काल गंगा नदी में प्रवेश किया तथा सुरक्षा उपकरणों एवं स्थापित सुरक्षा व्यवस्था की सहायता से श्रद्धालु तक पहुंच बनाकर उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया. घटना के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं, स्थानीय पंडा समाज एवं आमजन द्वारा SDRF जवान के साहसिक कार्य तथा SDRF के प्रति आभार व्यक्त किया गया.

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सेनानायक ने जवान का हौसला बढ़ाया

इस उत्कृष्ट एवं साहसिक कार्य पर सेनानायक SDRF अर्पण यदुवंशी ने जवान नवीन पोखरिया की सराहना करते हुए कहा कि SDRF के जवान सदैव सेवा, सुरक्षा और समर्पण की भावना के साथ कार्य करते हैं. उन्होंने कहा कि नवीन पोखरिया द्वारा प्रदर्शित सतर्कता, साहस एवं त्वरित कार्रवाई SDRF की पेशेवर दक्षता एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है.

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सेनानायक महोदय ने जवान नवीन पोखरिया को उनके सराहनीय कार्य हेतु बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण एवं निष्ठा के साथ कर्तव्य निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया.

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