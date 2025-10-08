रामपुर के सपा सांसद से नाराज हैं आजम खान, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद दूर होंगे गिले शिकवे?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सपा महासचिव आजम खान से मुलाकात करने उनके घर रामपुर आ रहे हैं. उनके आने से पहले आजम खान की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद उनकी नाराजगी को लेकर कयास तेज हो गए हैं. उन्होंने कहा ये मुलाकात सिर्फ उन दोनों के बीच में ही होगी.



आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर छूट कर बाहर आये हैं और इस दौरान उनके परिवार से सपा का कोई बड़ा नेता मिलने न रामपुर आया और न ही सीतापुर जेल गया था. इस पर आजम खान की पत्नी डॉ तज़ीन फातिमा ने कहा था कि उन्हें अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं है.

आजम खान के बयान से गरमाई सियासत

अखिलेश यादव के आने से ठीक एक दिन पहले आजम खान ने जो बयान दिया है उस से तो लगता है कि दोनों के बीच मामला काफी गर्म है. आजम ने कहा कि कोई कार्यक्रम तो है नहीं, सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे मैं ही मिलूंगा.

अखिलेश यादव से नाराजगी और गिले शिकवे दूर होंगे इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इतना हल्का नहीं की मीडिया से ये बातें बताऊंगा. आजम के इस बयान से साफ है ये मुलाक़ात सिर्फ अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच ही होगी, तीसरा कोई नेता नहीं होगा. ऐसे में इस बैठक के बाद सबकुछ ठीक होगा ये कहना मुश्किल है.

मोहिबुल्लाह नदवी से नाराज हैं आजम

आजम खान रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से नाराज हैं और उनपर लगातार कटाक्ष भी कर रहे हैं. वो कह चुके हैं कि रामपुर में मैं अपनी पसंद का टिकट नहीं दिला पाया. आज अगर दोनों नेताओं के बीच गिले शिकवे दूर नहीं हुए तो आने वाले दिनों में दोनों तरफ से मोर्चा खुल सकता है.

माना जा रहा है कि अखिलेश यादव से मुलाक़ात के दौरान आजम खान के परिवार के सदस्य भी गायब रह सकते हैं. अखिलेश सिर्फ एक घंटे के लिए रामपुर आ रहे हैं, वो पूरे परिवार से मिलना चाहेंगे लेकिन ऐसा होगा या नहीं वो आज साफ हो जाएगा. वहीं दूरी तरफ आजम की शर्त सुनने के बाद सपा नेता भी पशोपेश में हैं कि वो रामपुर आएं या नहीं?

