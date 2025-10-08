उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम एकदम बदल गया हैं. हवाओं में ठंडक बढ़ गई हैं जिससे गुलाबी सर्दी महसूस हो रही हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिली हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब बारिश का दौर थमने जा रहा है. आज 8 अक्टूबर को आसमान से काले बादल साफ हो जाएंगे और धूप निकलेगी. अगले पांच दिन प्रदेश में बारिश के कोई आसार नहीं है.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा. ये पूरा क्षेत्र आज ग्रीन जोन में हैं जबकि पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. हालांकि इन जगहों पर तेज बारिश या वज्रपात की कोई चेतावनी नहीं दी गई हैं.

इन जिलों में हल्की बारिश का अनुमान

यूपी के पूर्वी संभाग में आज बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और आजमगढ़ में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. 9 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश का सिलसिले पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगी.

प्रदेश में गुरुवार से मौसम एकदम बदल जाएगा, ऐसे में प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है. जिसके बाद प्रदेशभर में मौसम साफ़ रहने वाला है. धूप निकलने की वजह से हल्की गर्माहट महसूस होगी. 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया गया है.

आने वाले दिनों शुष्क रहेगा मौसम

बीते दिनों हुई बारिश की वजह से प्रदेश में हल्की गुलाबी सर्दी महसूस हो रही हैं. तापमान में गिरावट आई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा जबकि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आएगी.

बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान कानपुर में दर्ज किया गया है. यहां अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा प्रयागराज, बांदा, और उरई में भी सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई है. जबकि मेरठ में सबसे कम 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया. बारिश की वजह से हरदोई, बाराबंकी और बरेली में मंगलवार का दिन काफी ठंडा रहा.