हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंभल में भी सामने आया मेरठ जैसा हत्याकांड! प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति का किया मर्डर

संभल में भी सामने आया मेरठ जैसा हत्याकांड! प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति का किया मर्डर

Sambhal News: पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसका पता राहुल को चल गया था और घटना वाले दिन उसने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया था.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 22 Dec 2025 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के संभल में 18 नवम्बर से लापता राहुल की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. राहुल की हत्या मेरठ के सौरभ की तर्ज पर उसकी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव ने की थी. दोनों ने साजिश के तहत हत्या के दो दिनों बाद राहुल की गुमशुदगी दर्ज करवाई. दोनों ने राहुल की लाश को ग्राइंडर से काटकर अलग-अलग पॉलिथीन में भरकर फेंक दिया. लेकिन 27 दिन बाद एक लाश का कुछ हिसा नाले में बरामद होने पर पुलिस का शक गहराया, जिस पर रूबी से पूछताछ में वह टूट गयी और जुर्म क़ुबूल कर लिया.

पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसका पता राहुल को चल गया था और घटना वाले दिन उसने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया था. जिस पर दोनों ने उसे लोहे की रॉड और कील ठोकने वाले हथौड़े से वारकर मौत के घाट उतार दिया.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबी रूबी ने अपने पति राहुल की चंदौसी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. जिस पर पुलिस ने छानवीन शुरू कर दी. घटना के 27 दिन बाद पुलिस ने नाले किनारे पॉलिथीन में सड़ा-गला आधा शव बरामद किया. 5 दिन बाद पोस्टमॉर्टम के दौरान शव के कटे हुए हाथ पर 'राहुल' नाम का टैटू दिखा. जिससे मृतक के शव की पहचान हुई. पुलिस को पत्नी से पूछताछ में शक हुआ. घर पहुंचकर पुलिस ने जब छानबीन की तो लोहे की रॉड, तख्त और हीटर पर खून के सूखे धब्बे मिले.

पुलिस की जांच में पड़ोसियों के जरिए महिला के अफेयर की जानकारी मिली. उसकी बेटी ने भी घर पर दो लोगों के आने की बात कही है. इसके बाद पुलिस ने पत्नी रूबी और उसके बॉयफ्रेंड गौरव को जेल भेज दिया है.

दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया था

पुलिस पूछताछ में रूबी और गौरब ने क़ुबूल किया दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे और राहुल ने उन्हें 18 नवम्बर की रात पकड़ लिया था. जिस पर दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया. ज्सिमें लोहे की रॉड और जूते में कील ठोंकने वाली हथौड़ी से सिर पार वार किए थे. अगले दिन लाश को छिपाने के लिए ग्राइंडर से दो टुकड़े किए और पॉलिथीन में भरकर एक टुकड़े को राजघाट गंगा नदी में फेंक दिया और को ईदगाह वाले नाले में.

एसपी संभल केशव विश्नोई ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं. दोनों को जेल भेज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

Published at : 22 Dec 2025 06:26 PM (IST)
